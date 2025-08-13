Cómo acceder al remate de Iphones de ARCA.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó una importante noticia para todos los fanáticos de Apple: subastará un gran lote de celulares Iphones a través de la Dirección General de Aduanas.

La misma se realizará el próximo jueves 21 de agosto y se trata de 37 lotes del iPhones 15 de color blanco y dos lotes de iPhone 13, del mismo color. Cuentan con una una capacidad de 256 GB y 128 GB respectivamente.

Cómo acceder a la subasta de iPhone que hará ARCA

Para acceder al remate de estos celulares que realizará la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hay que ir a https://subastas.bancociudad.com.ar/subasta/3687, iniciar sesión, e inscribirse en la subasta. Si es la primera vez que se participa de este procedimiento intermediado por el Banco Ciudad, hay que crearse un usuario en la página de dicha entidad.

Éstas 39 unidades de iPhones tienen un precio base que va desde los $500.000 a los $600.000 y desde ARCA remarcaron que el objetivo de incrementar los ingresos estatales

En esa sintonía la ex AFIP también subastará este jueves 14 de agosto distintos artículos deportivos y el jueves 28 se rematarán bebidas alcohólicas. El detalle de las fechas y lotes disponibles de las próximas subastan están en el sitio: www.arca.gob.ar/rematesysubastas.