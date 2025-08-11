ARCA implementó un nuevo sistema de aportes de empleadas domésticas

El cambio de ARCA para las empleadas domésticas.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo sistema que busca facilitar los pagos a los empleadores de trabajadoras de casas particulares, beneficiando a más de 450.000 relaciones laborales. Ahora, en lugar de generar cada mes un Volante Electrónico de Pago (VEP), podrán adherirse a un débito automático que simplifica el cumplimiento de sus obligaciones previsionales.

Hasta ahora, quienes tienen a su cargo empleadas domésticas debían ingresar mensualmente al portal de la ex ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para abonar sus aportes mediante billeteras virtuales, homebanking, QR o tarjeta de crédito, generando un VEP específico. Con esta nueva modalidad, sólo tendrán que realizar un único paso para activar el débito automático, y los pagos se descontarán automáticamente el día 10 del mes siguiente.

Desde el organismo nacional afirmaron que esta nueva medida apunta a evitar retrasos involuntarios en los pagos y también a promover la formalización del empleo doméstico, una problemática clave en la economía local por la alta incidencia de trabajo no registrado. Además, al facilitar el proceso, se espera que más empleadores cumplan correctamente con sus aportes.

Cómo sumarse al débito automático para el pago de las empleadas domésticas

Para sumarse al débito automático con tarjeta de crédito, los empleadores deben gestionarlo a través de la entidad administradora correspondiente. Si prefieren el débito directo desde una cuenta bancaria, deben ingresar al portal www.arca.gob.ar con su CUIL o CUIT y Clave Fiscal, y seguir estos pasos:

Pasos para adherirse al débito automático:

Ingresar al Registro Especial del Personal de Casas Particulares.

Verificar en el menú "Trabajadores" la lista de "Trabajadores a cargo".

Hacer clic en "adherir al débito automático".

Seleccionar la CBU bancaria desde las opciones cargadas o agregar una nueva si es necesario.

Es importante que los empleadores tengan la información de sus empleadas actualizada antes de solicitar la adhesión. Esto incluye la condición laboral, las horas semanales que trabajan y el CBU elegido para el débito. ARCA puede modificar datos desactualizados de oficio dentro del mismo sistema para asegurar la correcta gestión.

Una vez activado el débito automático, el sistema descontará el monto correspondiente a la obligación fiscal con vencimiento el día 10 del mes siguiente, haciendo el proceso más cómodo y seguro para los empleadores. Con esta innovación, la ex AFIP busca dar un paso firme hacia la reducción del empleo informal en el sector doméstico y facilitar que miles de empleadores cumplan con sus responsabilidades de manera ágil y sin complicaciones.