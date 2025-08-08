Qué pasa si no me recategorizo del monotributo.

El 5 de agosto fue el último día para que quienes estén adheridos al régimen del Monotributo de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) completen la recategorización correspondiente. Este trámite obligatorio debe realizarse dos veces al año, en febrero y agosto, y es fundamental para mantener la categoría fiscal actualizada según la actividad de los últimos 12 meses.

Si no realizaste este trámite la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puede aplicar una recategorización de oficio, que implica ajustar tu categoría sin tu intervención.

Esta medida puede traer consecuencias como el pago retroactivo de diferencias entre la categoría declarada y la que realmente corresponde, cargos por intereses resarcitorios, e incluso sanciones por parte de ARCA cómo la exclusión del régimen en casos de irregularidades graves o evasión.

Desde la ex AFIP remarcan que este trámite es clave para evitar complicaciones fiscales y mantener todo en regla frente al fisco y por eso es importante realizar este trámite en las dos ventanas que dispone el organismo.

Las sanciones pueden ser económicas o hasta la expulsión del régimen.

Cuánto cuesta el monotributo a partir de agosto del 2025

ARCA confirmó los nuevos valores de todas las escalas del Monotributo que a partir de agosto del 2025 tendrán un aumento del 15,4 por ciento que se corresponde con la inflación de los últimos 6 meses.

Estos son los nuevos valores que deben pagar los monotributistas:

Categoría A

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K