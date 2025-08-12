Las recomendaciones de ARCA para evitar los embargos.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó a los monotributistas la importancia de realizar los pagos para evitar acumular deudas y recibir duras sanciones que van desde multas hasta embargos de las cuentas.

La ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puede también dar de baja del régimen a los contribuyentes que perderán los beneficios como la obra social y los aportes previsionales. Cabe recordar que si eso sucede, el monotributista deberá esperar 12 meses para poder darse de alta nuevamente.

Por ese motivo, desde el ente de recaudación nacional creado en el 2024 para reemplazar a la AFIP, enfatizaron sobre la importancia de mantenerse al día con los pagos del monotributo, así como de todas las obligaciones impositivas con ARCA y explicaron cómo hacer para evitar esto.

Las recomendaciones de ARCA para no tener problemas y evitar los embargos

No olvidar la fecha límite de pago.

Evitar retrasar el pago más allá del 20 de cada mes porque puede generar multas al instante.

Tener en cuenta que si el 20 es fin de semana o feriado, el vencimiento se traslada al próximo día hábil.

Chequear si el pago fue aceptado. Algunos sistemas online pueden fallar y no registrar la transacción.

No ignorar deudas pendientes puede acumular intereses y complicar la situación fiscal.

Sumar los intereses por mora al pagar en efectivo, ya que deben abonarse aparte.

Actualizar la categoría del monotributo a tiempo, lo que puede traer sanciones y errores administrativos.

Cómo consultar el estado de deuda con ARCA de manera sencilla

ARCA insistió en la importancia de estar al día para evitar las distintas sanciones y para eso, recordó cómo hacer para consultar la deuda con la ex AFIP y en caso de tenerla poder pagarla para regularizar su situación.

En ese contexto, el usuario tiene dos opciones. La primera de ellas es descargar la app oficial en el teléfono, la cual está disponible tanto para Android como para iOS. Una vez dentro, sólo se debe ingresar con la clave fiscal y el CUIT y dirigirse al apartado de "Deuda" para ver el total y el detalle.

La otra opción que se puede utilizar es entrar al sitio web oficial de ARCA (https://www.afip.gob.ar) donde tiene que buscar la opción de “Consulta de deudas” o “Situación fiscal”. Allí tiene que entrar con el CUIT para ver todo el historial de las obligaciones pendientes actualizada.