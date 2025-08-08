iPhone 17: fecha, posible precio, modelos, colores y cómo sería el nuevo Air

Cada vez que se acerca septiembre desde hace ya unos cuantos años, los usuarios de Apple empiezan a prepararse para el lanzamiento de un nuevo iPhone y este 2025 no sería la excepción. Según distintos medios especializados en la compañía fundada por Steve Jobs, el 9 de septiembre llegará el lanzamiento oficial del iPhone 17, que incluiría la eliminación de la versión Plus y sumaría el Air, destacado por ser un celular ultra delgado.

Según se filtró en los últimos días tanto a través de insiders como de documentos internos de las operadoras, el evento de lanzamiento de la nueva generación de iPhone sería el 9 de septiembre, por lo que los pedidos anticipados comenzarían el 12 de septiembre para que los primeros envíos sean el 19. Por otra parte, muchos fanáticos de la compañía de la manzanita esperaban la llegada del primer dispositivo plegable de la marca, pero por lo que se sabe tendrán que aguardar, por lo menos, hasta el 2026, e inclusive algunos insiders creen que recién el 2027 sería el año indicado.

Los nuevos iPhone 17

iPhone 17 (estándar): la versión estándar del dispositivo mantendría la pantalla de 6,3 pulgadas. La tasa de refresco aumentará a 120 Hz, mientras que el equipamiento sería con chip A19 y 8 GB de memoria RAM.

iPhone 17 Air: este innovador diseño ultradelgado de 5,4 mm sustituiría al iPhone Plus. Pantalla de 6,5 pulgadas, una cámara trasera de 48 MP, chip A19 Pro y 12 GB de RAM, serían sus características principales además de su tamaño.

iPhone 17 Pro: misma pantalla de 6,3 pulgadas que la versión estándar, el módulo de capara ocuparía toda la parte superior e incorporaría un sistema de triple cámara con teleobjetivo de 48 MP, además del chip A19 Pro y 12 GB de RAM.

iPhone 17 Pro Max: con las mismas cámaras del Pro, su pantalla sería de 6,9 pulgadas, y se habla de que podría contar con un botón adicional además del de acción.

Además de los nuevos celulares, se estima que Apple lanzará una renovación completa de Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3. También se especula con que habría nuevos AirPods Pro 3.

Precios de los iPhone 17

Debido a los aranceles que el presidente Donald Trump está imponiendo a otros países, el precio de la nueva generación de celulares de Apple sufriría un fuerte incremento. Según estimaciones, basadas en la suba de los costos de los componentes, el iPhone 17 Pro sería 50 dólares más caro que el 16 Pro de la generación previa.