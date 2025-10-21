Verstappen ganó tres de las últimas cuatro fechas.

Cuando la Fórmula 1 volvió del parate de la temporada en el GP de Países Bajos, Max Verstappen estaba a 104 puntos de Oscar Piastri, lo que había dejado casi dilapidadas sus chances de conseguir su quinto título. Sin embargo, desde la visita a Monza, la diferencia disminuyó considerablemente, en especial tras lo sucedido este fin de semana en el GP de los Estados Unidos.

El piloto neerlandés había llegado al Circuito de las Américas con 63 puntos menos que el australiano, pero se vio beneficiado por el doble abandono de McLaren en la sprint, a lo que le siguió su victoria en las dos carreras que tuvo el trazado de Austin. Como consecuencia, Verstappen ahora se encuentra a 40 puntos de la punta, por lo que la lucha por el campeonato se reavivó a falta de cinco fechas para el cierre de la temporada.

Si hace unos meses el panorama era oscuro, ahora el tetracampeón del mundo ve esperanzas con revertir el campeonato y superar a los McLaren, tal como lo manifestó este domingo al término de la carrera. “Sí, la oportunidad está ahí y tendremos que repetir este tipo de fines de semana hasta el final. Lo intentaremos todo. Es emocionante, así lo va a ser hasta el final”, declaró Max tras sumar su quinta victoria de la temporada.

Para el piloto de Red Bull, su gran aliado en el GP de los Estados Unidos fue Charles Leclerc, quien superó a Lando Norris en la largada y lo mantuvo a raja durante las primeras 21 vueltas, lo que le permitió construirse una buena ventaja en la delantera. “Sabía que la carrera no iba a ser simple, y si vemos toda la carrera, el ritmo entre Lando y yo estaba muy cercano. Creo que ha sido la primera tanda la que ha marcado la diferencia”, agregó al respecto.

Tal como se preveía, la lucha de los McLaren terminó beneficiando al neerlandés, que ahora mete presión desde el tercer lugar para hacerse con el liderato, ya que la diferencia no es demasiada cuando quedan 141 puntos en juego. A eso hay que sumarle la baja de rendimiento que tuvo Piastri en las últimas fechas y la mejora del RB21, que dominó casi por completo desde el cambio del fondo plano para el GP de Italia.

Verstappen solo perdió 14 puntos desde el regreso de la F1.

Las próximas fechas de la F1

El siguiente destino de la Fórmula 1 será el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito que históricamente ha sido positivo para Max Verstappen, quien es el máximo ganador con cinco victorias. De hecho, todos los circuitos restantes han sido favorables para el neerlandés, que tiene tres triunfos en São Paulo, uno en Las Vegas, dos en Lusail y cuatro en Yas Marina.