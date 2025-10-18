El desafortunado accidente de Lando Norris y Oscar Piastri en la largada de la sprint de Estados Unidos

McLaren no pudo sumar puntos en la sprint.

Luego del incidente en el GP de Singapur, cuando Lando Norris empujó a Oscar Piastri contra los muros de contención en la largada, se acentuó la crisis interna de McLaren que no pudo ser escondida con la celebración del título de Constructores. A las declaraciones cruzadas que se vieron en Marina Bay, le siguió lo sucedido este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1, con un nuevo incidente entre los compañeros.

Tras la sprint shootout del viernes, Norris quedó en la primera fila detrás de Max Verstappen y delante de Piastri, quien intentó un rebase en la largada cuando llegaron a la primera curva. Al momento de apagarse los semáforos, el piloto de Red Bull se aseguró el liderato con una buena aceleración, mientras que los McLaren comenzaron a debatirse el segundo puesto con el avance del oceánico.

En primer lugar, Piastri intentó lanzarse por el exterior, pero cambió de idea y trató de sorprender a su compañero por el interior de la primera curva y dobló muy cerrado, tanto que provocó un incidente con Nico Hülkenberg, que había salido cuarto. Fue en ese momento cuando se desencadenó un accidente en cadena, ya que el piloto australiano se subió al Sauber y cayó contra el monoplaza de Norris, que quedó automáticamente fuera de la carrera.

El coche número 4 se quedó sin una de sus ruedas y no pudo continuar, mientras que el líder del campeonato tuvo que abandonar metros más adelante por los daños en la suspensión delantera derecha. Como consecuencia del accidente, Fernando Alonso también sufrió daños colaterales que lo dejaron sin posibilidades de seguir, a la vez que Hülkenberg, Franco Colapinto y Lance Stroll tuvieron que ingresar a boxes para cambiar los neumáticos.

La magnitud del incidente hizo que el Safety Car se mantenga desde la primera hasta la sexta vuelta debido a la cantidad de piezas que quedaron sueltas por la pista, tanto de los McLaren como del Sauber y el Aston Martin del español. Después de varios minutos, se reanudó la acción y Verstappen mantuvo el liderato delante de George Russell hasta la línea de meta, de manera tal que les recortó ocho puntos a los dos pilotos del equipo papaya.

Así fue el accidente en la largada de la sprint de Estados Unidos.

La urgencia de McLaren de cara a la clasificación

El choque entre los MCL39 complicará seriamente a McLaren en las horas siguientes, puesto que todavía queda por disputarse la clasificación para la carrera del domingo en el Circuito de las Américas. De hecho, la qualy está programada para las 18:00 horas de Argentina, de manera que el equipo británico tendrá tres horas para reparar los monoplazas y ponerlos en condiciones para la definición de la grilla del domingo.