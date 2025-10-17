Racing Bulls es el segundo equipo de Red Bull en la F1.

Tras la consagración de McLaren en el GP de Singapur, las próximas fechas de la Fórmula 1 serán claves para la definición del campeonato de pilotos y para las posiciones finales de los equipos, algo que impactará en el presupuesto para la siguiente temporada. Red Bull actualmente se encuentra en el cuarto lugar detrás de Mercedes y Ferrari, mientras que Williams lidera la zona media por delante de Racing Bulls.

En este contexto, este fin de semana se disputará el Gran Premio de los Estados Unidos, la primera de las últimas seis citas del calendario, a la que el equipo B de Red Bull llegó con un notorio cambio. A través de sus redes sociales, la escudería italiana reveló su nueva livery, es decir, su diseño para la decimonovena fecha que se desarrollará en el Circuito de las Américas, con una llamativa decoración.

Se trata de un diseño carey negro perlado y marrón con detalles dorados que se encuentran en casi todo el monoplaza, incluso en las yantas, y que se complementa con el blanco característico del VCARB 02. Dicho estilo es un guiño a las tarjetas de débito emitidas por Visa Cash App, principal patrocinador del equipo de Faenza, que se lanzaron a principios de año durante una colaboración con el artista estadounidense Shaboozey.

De hecho, el artista se mencionó acerca del nuevo uso que tendrá su obra en el monoplaza de Racing Bulls: “Me entusiasmó lanzar esta tarjeta a principios de este año y ahora verla cobrar vida en un coche de F1 es emocionante”. Cabe mencionar que el asunto no se termina ahí, puesto que la filial de Red Bull también tendrá estos colores en los monos de Isack Hadjar y Liam Lawson, además de en la indumentaria del equipo, que forma parte de una colección limitada de Hugo Boss, proveedor de las prendas de la escudería.

La lucha en la zona media de la tabla

A falta de seis fechas para el cierre de la temporada, Williams se encuentra en el quinto lugar de la tabla de constructores con 102 puntos, muy lejos de Red Bull, que marcha cuarto con 290. De esta manera, el equipo británico lidera la zona media, en la que tiene una buena ventaja con respecto a Racing Bulls, sexto con 72, aunque todavía quedan muchos puntos en disputa si se considera que restan tres carreras sprints.

Así se ve la indumentaria de Racing Bulls para el GP de los Estados Unidos.

Si bien el campeonato volvió a quedar en mano de McLaren, las posiciones finales determinan los ingresos que tendrán los equipos de cara a la siguiente temporada, motivo por el que se espera una reñida lucha en el cierre del calendario. En relación con esto, Racing Bulls tendrá el doble desafío de intentar alcanzar a Williams y, al mismo tiempo, defender su posición, puesto que atrás lo sigue Aston Martin con 68 unidades, mientras que Sauber marcha octavo con 55.