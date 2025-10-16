Sainz está decimosegundo con 32 puntos.

Este fin de semana, la Fórmula 1 volverá con la disputa del Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, dando inicio a la gira por el continente americano, cuyo próximo destino será el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí, del 24 al 26 de octubre, se disputará el Gran Premio de México, destino elegido normalmente para cumplir con las obligaciones que impone la FIA en cuanto a las prácticas cedidas a las jóvenes promesas del automovilismo.

De hecho, el circuito mexicano fue marcado por varias escuderías para cambiar a uno de sus pilotos para darle minutos en pista a uno de sus novatos de las academias, un requisito que pasó de dos a cuatro sesiones de entrenamientos en esta temporada. Por tal motivo, Williams confirmó que Carlos Sainz Jr. no disputará la FP1 del GP de México, donde será reemplazado por Luke Browning, el británico que ocupó el puesto de piloto de reserva tras la partida de Franco Colapinto rumbo a Alpine.

Esta será la segunda vez que el inglés se subirá al FW47, puesto que ya participó de la FP1 del GP de Baréin en el marco de la cuarta fecha del campeonato, aunque será la tercera vez que Williams suba a un novato. Y es que el equipo de Grove le cedió el coche de Alex Albon al joven Victor Martins en la FP1 del GP de España, por lo que después de la visita a México, la escudería solamente deberá cambiar la dupla para uno de los entrenamientos restantes del año, algo que posiblemente suceda en el GP de Abu Dhabi.

La noticia se dio a conocer a través del sitio oficial de Williams, donde Browning agradeció al equipo por la confianza para afrontar esta prueba. “Estoy enormemente agradecido por tener otra oportunidad de conducir en una sesión de práctica libre con Williams y experimentar el FW47 por segunda vez. He trabajado duro para preparar la sesión y aprovechar al máximo esta increíble oportunidad y ayudar al equipo a planificar el fin de semana”, añadió el piloto, que marcha tercero en la F2 a 27 puntos de la punta a falta de dos fechas para el cierre de la temporada.

Por su parte, Sven Smeets, director deportivo del equipo, alabó el rendimiento que tuvo el británico en la F2 y su evolución para llegar a la máxima categoría: “Luke ha tenido una temporada fuerte en la Fórmula 2 hasta ahora, mostrando constantemente su ritmo en una variedad de circuitos y condiciones de carrera. Ha seguido apoyando al equipo a través de su trabajo en el simulador y el programa TPC, preparándose bien para su próxima sesión de entrenamientos libres”.

Así informó Williams la participación de Browning en México.

Mercedes confirmó su dupla para 2026

Luego de varias idas y venidas sobre la formación para la siguiente temporada ante la falta de renovación de los contratos, Mercedes reveló este miércoles que tanto George Russell como Andrea Kimi Antonelli seguirán en el equipo en 2026. El británico, que era el que más en duda estaba, llegó a un acuerdo por dos años con la escudería alemana, mientras que el italiano solamente se aseguró otro año en la F1.