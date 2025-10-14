El GP de los Estados Unidos será la fecha 19 de la temporada.

Si hay algo que ha sufrido la Fórmula 1 en los últimos años es de tener demasiadas carreras monótonas, lo que llevó a una disminución del interés de parte del público, que migró hacia otras competencias. De hecho, la fecha pasada apenas dio emociones en la largada del GP de Singapur, que se mantuvo con George Russell a la cabeza durante casi toda la carrera, con un liderato apenas interrumpido por su detención en boxes.

La poca degradación de algunos equipos, sobre todo de McLaren, y los cambios implementados en los neumáticos para aumentar su duración se ha convertido en un problema para la máxima categoría, que atraviesa uno de sus años menos emocionantes. En este sentido, Pirelli ha intentado mejorar el espectáculo mediante diferentes planes que fuercen a los equipos a apostar fuerte por las estrategias, algo que se verá este fin de semana.

Y es que para el Gran Premio de los Estados Unidos, la marca proveedora de neumáticos no utilizará los compuestos consecutivos como suele hacerse, sino que habilitará los C1, C3 y C4 para la visita al Circuito de las Américas. De esta manera, Pirelli se salteó el C2, de manera tal que haya una mayor diferencia entre la goma media y la goma dura, las dos opciones más escogidas para iniciar la carrera en Austin en ediciones anteriores.

Claro que no es la primera vez que la empresa italiana intenta este experimento, puesto que se hizo lo mismo en el GP de Bélgica, aunque las condiciones climáticas echaron todo por la borda. Por lo tanto, le tocará al trazado estadounidense ser el nuevo escenario para esta prueba, en la que los equipos serán doblemente condicionados, ya que solamente habrá una práctica libre debido al formato de carrera sprint.

Así, las escuderías no tendrán mucho tiempo para probar las gomas antes de las carreras, por lo que una mala decisión estratégica podría complicarles todo el fin de semana. Ahora bien, en cuanto a las posibles estrategias, la más reconocida es iniciar con neumáticos duros e ir a una sola parada, la más popular en 2024, mientras que salir con la goma media o por la blanda daría casi por asegurado un mínimo de dos pasos por boxes.

La cita en Austin será este fin de semana.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de los Estados Unidos, que se realizará en el Circuito de las Américas. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimonovena fecha del campeonato: