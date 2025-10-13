Colapinto necesita sumar puntos antes del cierre de temporada.

Luego de una semana sin acción, la Fórmula 1 volverá este viernes con el primer día de actividades en el Gran Premio de los Estados Unidos en el marco de la decimonovena fecha de la temporada. Para Franco Colapinto, será una nueva oportunidad para sumar sus primeros puntos con Alpine en un trazado que le dio buenos resultados el año pasado con Williams, puesto que terminó décimo y sumó un punto para el equipo británico.

Ahora bien, en esta ocasión, la cita en el Circuito de las Américas no repartirá solamente los puntos de la carrera del domingo, puesto que se correrá bajo el formato sprint, tal como sucedió en la temporada pasada. Esto significa que el piloto argentino tendrá dos chances de sumar puntos, ya que la sprint premia a los ocho primeros, lo que maximiza las chances de lograr el cometido de no irse con las manos vacías de Austin.

Sin embargo, esto podría representar un desafío para Colapinto, en especial en el delicado momento que atraviesa Alpine. Y es que en las fechas con formato sprint, solamente hay una sesión de prácticas libres, lo que se traduce en menos tiempo de entrenamiento y poco margen de error para hacer modificaciones en los monoplazas, de manera que el equipo galo deberá tener un coche sólido desde la FP1 para puntuar en el fin de semana.

De hecho, en las tres sprints anteriores que hubo en la temporada, la escudería francesa apenas logró rescatar un par de puntos. En Shanghái, Alpine se quedó en cero, mientras que en Miami Gasly pudo sumar un punto al terminar octavo, pero no llegó a los diez mejores en la carrera del domingo y en Spa solamente sumó en el Gran Premio con un décimo puesto, ya con Colapinto en el equipo como reemplazante de Jack Doohan.

Esta será la cuarta fecha bajo el formato sprint de la temporada, la segunda para el argentino, que había quedado decimonoveno en la sprint del GP de Bélgica, solamente delante de Gasly, que no pudo terminar la minicarrera por una fuga de agua en el A525. Cabe mencionar que, luego de esta fecha, quedarán dos citas más con este formato, las cuales serán en Brasil (7-9 de noviembre) y Qatar (28-30 de noviembre).

Será la decimotercera carrera de Colapinto con Alpine.

Horarios del GP de los Estados Unidos

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de los Estados Unidos, que se correrá bajo el formato sprint. A continuación, los horarios para Argentina de la decimonovena fecha de la Fórmula 1.