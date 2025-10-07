Doohan no pudo sumar durante su estancia en Alpine.

Luego de haber tenido un tímido debut en el GP de Abu Dhabi 2024 en el coche de Esteban Ocon, Jack Doohan comenzó la actual temporada de la Fórmula 1 como piloto titular de Alpine, siempre con la presión de dar resultados al mando del A525. Sin embargo, la llegada de Franco Colapinto como piloto de reserva terminó perjudicándolo, puesto que la necesidad de conseguir resultados urgentes lo llevaron a una mayor cantidad de errores en pista.

Fue así como, tras seis fechas sin lograr llegar a la zona de puntos y con algunos accidentes fuertes, el piloto australiano fue reemplazado por el argentino, especialmente por impulso de Flavio Briatore. Por si fuera poco, Paul Aron comenzó a tener más importancia dentro del esquema de Alpine, con una mayor cantidad de pruebas con monoplazas anteriores, lo que poco a poco fue alejando a Doohan del sueño de volver a la máxima categoría.

Tanto es así que hace unas semanas cambió su descripción en las redes sociales al quitar que era piloto de F1, lo que se interpretó como un posible alejamiento del oceánico del automovilismo. No obstante, esta semana sorprendió la noticia de que su padre, Mick Doohan, fue visto junto a Ayao Komatsu, director de Haas, durante el reciente GP de Singapur, lo que reavivó los rumores sobre un posible regreso a la competencia para 2026.

De acuerdo con el podcast Pit Pass F1, la idea sería que el australiano pueda convertirse en piloto de reserva de la escudería estadounidense, de manera tal que pueda volver a la F1 como reemplazante de Oliver Bearman en caso de que reciba una suspensión por los puntos en la Superlicencia. Y es que el joven se encuentra al límite de una sanción con 10 de 12 puntos permitidos antes de la sanción, sin mencionar que los primeros puntos vencen recién a inicios de noviembre.

“Para un piloto que llegó a la F1 este año y ya no compite, Jack Doohan fue vinculado con una posible transferencia a Haas. Mick Doohan estuvo hablando con Ayao Komatsu un buen rato esta tarde”, mencionaron en el podcast. Además, mencionaron un “posible vínculo con Toyota, así que tal vez algún vínculo con la Súper Fórmula y un poco de carrera en Japón para que vuelva a estar en forma”.

Doohan no pudo ganarle ningún mano a mano a Gasly.

El factor que beneficia a Colapinto en Alpine

A tan solo seis fechas para el cierre de la temporada, el futuro de Franco Colapinto es uno de los temas de mayor interés en la Fórmula 1, donde sus últimos resultados lo posicionan como favorito para seguir en el equipo. Y es que en el mano a mano con Pierre Gasly, el argentino está tan solo una carrera por debajo de su compañero, con un marcador 6-5 a favor del francés, considerando que el pilarense no pudo largar en el GP de Gran Bretaña.