Mercado Pago, la compañía fintech de origen latinoamericano más grande de la región, lanzó un Asistente Personal basado en inteligencia artificial con el objetivo de “simplificar la administración del dinero y facilitar el acceso a los servicios financieros”. De esta manera, los usuarios de la plataforma pueden interactuar por voz o texto con el asistente desde su cuenta digital y “resolver gestiones cotidianas de manera ágil, segura y personalizada”.

“Con más de 100 funcionalidades disponibles, la solución ya está habilitada para todos los usuarios de Mercado Pago en Argentina”, destacó la multinacional y señaló: “Diseñado para que las personas ganen tiempo y control de sus finanzas, el asistente responde consultas de forma personalizada, crea recordatorios, realiza pagos y permite tener un control más detallado de los gastos”.

Del mismo modo, la famosa fintech explicó que “la solución utiliza la información disponible sobre la actividad del usuario en la plataforma y cumple con los estándares de autenticación, encriptación y validación de identidad”. “El Asistente Personal no comparte información confidencial con terceros y ninguna operación crítica se realiza sin la confirmación del usuario. Los datos no se utilizan para entrenar modelos externos fuera de la plataforma, lo que garantiza su seguridad, control y uso exclusivo para mejorar la experiencia en Mercado Pago”, aclaró.

Todas las funciones del nuevo asistente de IA de Mercado Pago

Pagar servicios con solo una foto: el asistente identifica el código de barras o el número de referencia al recibir una imagen de una boleta y permite completar el pago en segundos.

Hacer transferencias desde una captura de chat: el usuario puede compartir una imagen de la conversación de su grupo de amigos con los gastos por el asado y los alias de la personas a las que debe enviarles el dinero. El asistente detecta esta información y configura la operación, lista para confirmar.

Programar recordatorios personalizados: para que el usuario reciba en su cuenta digital un alerta de que debe pagar las expensas el día 10 de cada mes o que lo notifique una vez que reciba las transferencias enviadas por sus hermanos por ocuparse del regalo de Navidad.

Revisar las medidas de seguridad de tu cuenta y reportar incidentes: el asistente puede verificar si el usuario tiene activos todos los métodos y herramientas que refuerzan la seguridad de su cuenta y denunciar la pérdida de una tarjeta o una estafa.

Controlar gastos, vencimientos y saldos disponibles: permite visualizar gastos categorizados por períodos, detectar pagos pendientes y armar alertas con anticipación. Responde consultas como "¿cuánto gasté esta semana en delivery?" o "¿cuándo es el cierre de mi tarjeta de crédito de Mercado Pago?"

Validar si un número de teléfono es un contacto oficial de Mercado Pago: ante una llamada sospechosa, el usuario puede corroborarlo rápidamente.

Paso a paso para usar el Asistente Personal

Ingresar a la aplicación de Mercado Pago y seleccionar “Más”, visible en la barra inferior de la pantalla principal. Tocar el botón “Asistente Personal” Elegir una de las opciones disponibles, como “crear un recordatorio”, “ver rendimientos del saldo”, “hacer una transferencia”, o iniciar una conversación por texto o voz.

“Este asistente es un paso más que damos para simplificar la manera en que los usuarios se relacionan con su dinero. Cuando una persona tiene herramientas claras para organizarse, tomar decisiones y anticiparse, gana tranquilidad y control, y eso nos permite seguir construyendo un ecosistema financiero más inclusivo. Esta solución va a seguir evolucionando y ayudando a que cada vez más personas gestionen sus finanzas de manera inteligente y cotidiana”, sostuvo Alejandro Melhem, Vicepresidente Senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.