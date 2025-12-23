Descuentos en supermercados con Mercado Pago en diciembre 2025: cómo obtenerlos

Descuentos en supermercados

Con el inicio de diciembre, Mercado Pago actualizó su programa de descuentos y reintegros para los usuarios de su cuenta digital, con un fuerte foco en supermercados y comercios de consumo masivo, en un mes marcado por el aumento del gasto habitual y las compras de fin de año.

La propuesta incluye descuentos directos y reintegros inmediatos en cadenas de alcance nacional y regional, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en el interior del país. Los beneficios se aplican mediante pagos realizados con la tarjeta prepaga o la tarjeta de crédito de Mercado Pago, según las condiciones específicas de cada promoción.

El esquema forma parte de la estrategia de la compañía para incentivar el uso de sus medios de pago digitales en compras presenciales y online, y las condiciones —días, topes y modalidad de acreditación— pueden variar según el comercio.

Descuentos con billeteras virtuales

Qué supermercados tienen descuentos con Mercado Pago en diciembre

Durante diciembre de 2025, los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta el 30% en una amplia red de supermercados. Entre las cadenas incluidas se encuentran:

Coto

Carrefour

Día

Vea

Jumbo

Disco

ChangoMás

Súper Mami

Alvear

Vital

Maxiconsumo

Diarco

En la mayoría de los casos, los descuentos se aplican sin límite de compras y con acreditación inmediata al momento del pago, aunque las condiciones finales dependen de cada promoción puntual y del medio de pago utilizado. Los reintegros impactan directamente en el saldo de la cuenta digital, lo que permite al usuario visualizar el beneficio en el momento, sin demoras posteriores.

Además de los descuentos generales, Mercado Pago mantiene un beneficio exclusivo para quienes cobran una prestación social a través de la plataforma. En estos casos, se aplica un 15% de descuento adicional en Carrefour durante los fines de semana, con un tope mensual de $20.000. Este reintegro se valida automáticamente al pagar con el medio de pago asociado a la cuenta donde se cobra la prestación, y se acredita de forma inmediata una vez realizada la compra.

Qué descuento se hace en Mercado Pago en supermercados

Cómo obtener los descuentos en supermercados

Para acceder a los beneficios, los usuarios deben realizar el pago con Mercado Pago, ya sea mediante la tarjeta prepaga, la tarjeta de crédito o, en algunos comercios, a través de pagos con QR. No es necesario activar manualmente las promociones, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El detalle completo de cada descuento se encuentra disponible dentro de la aplicación, en la sección “Beneficios”, donde se puede consultar:

Días de vigencia

Porcentaje de descuento

Tope de reintegro

Medio de pago habilitado

Comercios adheridos según la ubicación

La app ajusta automáticamente la información según la ciudad del usuario y el comercio disponible en su zona.