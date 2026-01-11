Bicampeón Toluca inicia defensa de su título con triunfo visitante en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, ‍10 ene - Toluca, actual bicampeón del fútbol mexicano, inició el sábado la defensa ‍de su título ⁠con un triunfo de 1-0 como visitante ante Monterrey en la primera jornada del torneo Clausura.

El gol de la victoria para los "Diablos Rojos" de Toluca lo anotó el delantero brasileño Helio Nunes "Helinho".

El partido disputado en el estadio BBVA de Monterrey ‌tuvo escasas opciones de gol, y ⁠fue hasta el segundo ⁠tiempo cuando Helinho anotó el único tanto con un colocado disparo desde el vértice ‍del área tras recibir pase del argentino Santiago Simon a ⁠los 56 minutos.

Los "Rayados" de ‌Monterrey tuvieron la opción de empatar a los 88 minutos por la vía del tiro penal, pero el portero Hugo González atajó el disparo del español ‌Sergio Canales.

En ‌otros partidos del sábado, Guadalajara venció 2-0 a Pachuca con goles de Armando "Hormiga" González y Daniel Aguirre.

León derrotó 2-1 a Cruz Azul ​con tantos del panameño Ismael Díaz y Bryan Colula. Para la "Máquina Celeste" de Cruz Azul descontó el argentino Agustín Palavecino.

En tanto, Necaxa goleó 3-1 como visitante a Santos Laguna con anotaciones del uruguayo Agustín Oliveros y ‍de los argentinos Tomas Badaloni y Julián Carranza. Para los "Guerreros" de Santos Laguna anotó el argentino Lucas Di Yorio.

La primera jornada se completará el domingo cuando Pumas ​UNAM enfrente a Querétaro y Tigres UANL visite al Atlético de San Luis.

El viernes, Atlas ​y Bravos de Ciudad Juárez ganaron sus respectivos compromisos ante Puebla y ⁠Mazatlán por 1-0 y 2-1, respectivamente.

En el otro partido del viernes, Tijuana y América empataron sin goles.

Con información de Reuters