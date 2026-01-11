Unión por la Patria suma la sorpresiva cancelación del swap a la agenda parlamentaria

Este lunes, el bloque de Unión por la Patria presentará en la Cámara de Diputados un pedido de informes al Banco Central para que su titular, Santiago Bausili, brinde detalles de la sorpresiva cancelación de un tramo del swap con Estados Unidos por 2.500 millones de dólares, realizada en diciembre. "Corresponde que la autoridad monetaria informe qué operación u operaciones financieras se realizaron de manera simultánea que permitieron compensar dicho egreso, detallando montos, instrumentos utilizados, contrapartes, condiciones financieras y su impacto contable sobre las reservas internacionales", reclamarán en el proyecto elaborado por la diputada Julia Strada, que será acompañado con al firma del resto de los legisladores peronistas que integran la comisión de Presupuesto. Junto con el rechazo al DNU de Inteligencia y de la reforma laboral, esta iniciativa forma parte de la estrategia opositora para cuando se reanuden las sesiones. El peronismo busca sumar adhesiones en el resto de la oposición.

En el proyecto que se presentará este lunes también consultan respecto al origen de los fondos que permitieron la cancelación. "Si fue financiada mediante líneas de crédito o desembolsos provenientes de organismos financieros internacionales y, en su caso, detallar condiciones financieras, incluyendo tasas de interés, plazos, costos asociados y organismo otorgante", requerirán. En el mercado circuló la versión de que se trató de un préstamo del BIS, el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza. Lo único verificable hasta ahora es que en el balance del BCRA del 23 de diciembre hay un movimiento contable por el que 2.500 millones de dólares pasan del ítem "otros pasivos" al de "obligaciones con organismos internacionales". En lo referido a las cuentas públicas del gobierno de Javier Milei y del ministro Luis Caputo, todo parece requerir una pericia detectivesca porque los pedidos de acceso a la información pública son rechazados de manera sistemática.

La veloz cancelación del tramo del swap otorgado por Estados Unidos -clave para el triunfo electoral de La Libertad Avanza- fue revelado este viernes por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien volvió a tuitear luego de un período de silencio sobre Argentina. "Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense", escribió en su cuenta de X. Poco después, el Banco Central confirmó la información y precisó que la operación se había concretado en diciembre de 2025. Analistas del mercado señalaron la extrañeza de que el BCRA comunicara la cancelación de un tramo del swap cuyo uso nunca había sido informado oficialmente. Tampoco se brindaron datos sobre los montos exactos, ni las condiciones financieras de la nueva deuda asumida.

Fue notorio el interés de Bessent en detallar que los fondos norteamericanos habían sido utilizados por un período breve, devueltos en su totalidad y, además, generaron beneficios. La gestión de Donald Trump pagó un costo político interno por la millonaria ayuda a Javier Milei, que la oposición demócrata se preocupó en marcar como una contradicción con el "America First" que promueve la ultraderecha estadounidense. Ese debate interno se vio reflejado en un informe del prestigioso Congressional Research Service (CRS), divulgado a fin de año. "La principal fuente de divisas de la Argentina es el saldo remanente de su línea de swap de monedas con Estados Unidos. Los activos en moneda extranjera del Banco Central están en gran medida compensados por pasivos en moneda extranjera, y el país no cuenta con un fuerte superávit comercial que genere ingresos significativos de divisas", advirtieron los especialistas del organismo.

Este informe, divulgado a fin de año, indicó posibles líneas de acción que debería tomar el Congreso de Estados Unidos ante esta situación. Todo indica que fue uno de los motivos que empujó a Bessent a apurarse y dar por cerrada la cuestión. El proyecto de Strada toca la cuestión en el punto 4: "Si la cancelación del swap guarda relación temporal o sustantiva con las gestiones, requerimientos o procesos de divulgación de información en curso en el Congreso de Estados Unidos", consulta. La diputada subraya en los considerandos que "la extrema falta de transparencia y la opacidad institucional con la que se ha manejado tanto la firma, como la activación y posterior cancelación del swap entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el BCRA constituyen un hecho de inusitada gravedad".

En paralelo, se abrió una discusión política sobre el intento de la Casa Rosada de presentar estas operaciones como una supuesta cancelación de deuda -a fuerza de tuits celebratorios del ministro Caputo- cuando, en los hechos, implican la toma de nueva deuda a tasas de interés más elevadas. "El ministro se equivoca. El capital de 'deuda consolidada' sube de 2.700 a 3.910 millones de dólares", sostuvo el economista Federico Machado en un posteo que varios reprodujeron.

Por ese motivo, Unión por la Patria incorporará el pedido de informes a una agenda opositora más amplia para la reanudación de las sesiones, atravesada por una acumulación de temas de alta gravedad institucional. Uno de ellos es el decreto 941/25, firmado el 31 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que modificó sin previo aviso la Ley de Inteligencia Nacional y amplió las atribuciones de la SIDE, entre ellas la posibilidad de detener personas.

La medida fue cuestionada por constitucionalistas y recibió el rechazo inmediato de las bancadas de Unión por la Patria y la izquierda, pero también del interbloque Unidos. Además, se presentaron amparos judiciales impulsados por sectores de la Coalición Cívica, el socialismo y la UCR. En el peronismo consideran que existen buenas chances de reunir los 129 votos necesarios para rechazar el decreto en la Cámara de Diputados.

Más complejo aparece el escenario en el Senado para tratar la reforma laboral. Este sábado, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, visitó Mar del Plata en plan de campaña para exponer las supuestas bondades del proyecto. Desde Unión por la Patria advierten que el capítulo tributario incluido en la iniciativa implica una pérdida significativa de recursos para las provincias. “Si los gobernadores y los intendentes de toda la Argentina no adoptan una política de oposición, se están desfinanciando”, advirtió el senador Jorge Capitanich en El Destape Radio. Todo indica que el Gobierno deberá eliminar esos artículos si pretende contar con el acompañamiento de los gobernadores dialoguistas para avanzar con la aprobación.