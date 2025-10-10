No se sabe el orden de los pilotos en la serie.

En los últimos años, la Fórmula 1 hizo grandes cambios con el fin de ampliar el público, especialmente tras el arribo de Liberty Media, que se hizo con los derechos de la máxima categoría y logró el contrato con Netflix para la producción de la serie documental Drive to Survive. Además, este año tuvimos el estreno de F1: la película, el film protagonizado por Brad Pitt y producido por Apple con la asistencia de Lewis Hamilton.

Sin dudas, es evidente que la dirigencia de la F1 quiere mantener la expansión de sus dominios no solo territorialmente, sino también en cuanto a los perfiles de los televidentes, puesto que ahora se lanzó un nuevo proyecto. Se trata de una serie de cuatro capítulos que será protagonizada por Amelia Dimoldenberg, la comediante, conductora y escritora británica que tiene la particularidad de no saber conducir.

Justamente este detalle permitió la idea de la producción de Passenger Princess, en la que la inglesa se plantea el objetivo de obtener su licencia de conducir y tendrá a pilotos de la máxima categoría como sus tutores. En concreto, serán cuatro los que participen como profesores de Dimoldenberg, uno por cada episodio: Carlos Sainz, George Russell, Oscar Piastri y Oliver Bearman.

Si bien el anuncio se dio a conocer en estos días, las filmaciones fueron realizadas durante el pasado GP de Bélgica y el tiempo de edición llevó a que el estreno quede programado para mediados de este mes. De hecho, la miniserie será lanzada por el canal de YouTube de Amelia el próximo 15 de octubre con la emisión del primer episodio, tal como se dio a conocer en el sitio oficial de la F1.

A través del citado medio, la británica afirmó: “Mi sueño siempre ha sido contar historias y trabajar con grandes colaboradores, así que estoy orgullosa de trabajar con una marca tan icónica y reconocida como la F1 en esta última serie original. Aunque no sé conducir. Estoy emocionada de poner en práctica mis bien establecidas habilidades de pasajera –y de entrevistadora–”.

Sainz y Russell trabajan juntos en la GPDA.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Tras el cierre del GP de Singapur, la Fórmula 1 se tomará un breve descanso antes de la decimonovena fecha, que se disputará en el fin de semana del 17 al 19 de octubre con el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Allí, el último en ganar fue Charles Leclerc, quien venció a Carlos Sainz y Max Verstappen en la temporada pasada.