Franco Colapinto sorprendió sobre el final de la práctica del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y volvió a superar a Pierre Gasly

Franco Colapinto viene luchando la temporada de la Fórmula 1 y este viernes tuvo un correcto rendimiento arriba del Alpine. En la única práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos, el piloto argentino finalizó 16° y volvió a superar a Pierre Gasly, su compañero de escudería que se quedó un puesto por detrás suyo.

Después de un comienzo complicado de la FP1, con un incoveniente pasándose en una curva, Colapinto sacó a relucir su personalidad y mejoró de forma notable sobre el final de los entrenamientos. Con neumáticos blandos, cambiados tras un par de giros, el pilarense aceleró a fondo en la última vuelta y marcó su mejor vuelta con un tiempo de 1:34.653, a 12 milésimas de Gasly.

Que el crecimiento de Colapinto se haya dado sobre los segundos finales de la práctica da un indicio que el argentino no la volverá a tener fácil con el Alpine. Su rendimiento mejoró de manera sensible cuando fue a boxes y cambió de ruedas duras a blandas, por lo que restará ver qué estrategia utiliza él junto a su equipo.

En una jornada con algunos accidentes, particularmente en los monoplazas de Carlos Sainz y Charles Leclerc, quien se quedó con la primera posición del trazado de Austin fue Lando Norris, el piloto británico de McLaren que cerró su mejor vuelta en 1:33.294. El podio lo completaron el sorprendente Niko Hulkenberg arriba del Saubera y, en tercer lugar, el australiano Oscar Piastri, también con McLaren. Cabe recordar que este viernes a las 1830 comenzará la qlasificación de la Sprint shootout.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de los Estados Unidos, que se correrá bajo el formato sprint. A continuación, los horarios para Argentina de la decimonovena fecha de la Fórmula 1.

FP1: viernes – 14:30 horas.

Sprint shootout: viernes – 18:30.

Carrera sprint: sábado – 14:00.

Clasificación: sábado – 18:00.

Carrera: domingo – 16:00.

El antecedente de Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

El GP de Estados Unidos le trae buenos recuerdos a Franco, ya que una de las dos veces en la que logró meterse entre los 10 primeros fue justamente en Austin. En la carrera del 2024, el piloto terminó décimo en la carrera principal del domingo al mando del FW46 con el Williams, luego de haber largado en el decimoquinto lugar. Sin dudas, fue una de las mejores actuaciones que tuvo Colapinto en la F1, aunque solamente pudo rescatar un punto en aquella oportunidad a pesar de haber estado presente en la carrera sprint del sábado.

En la sprint shootout, por su parte, había quedado en el décimo lugar, pero cayó al decimosegundo en la sprint, formato en el que solamente suman los ocho primeros en cruzar la línea de meta. Ahora bien, en la carrera, el asunto pudo ser levemente distinto, ya que Franco se hizo con la vuelta rápida en la etapa final de la carrera y estaba a punto de sumar el punto extra cuando Alpine decidió enviar a Esteban Ocon por las gomas blandas para arrebatarle el récord al argentino.

A pesar de no sumar el punto al estar fuera de los diez primeros, Ocon cumplió con la orden del equipo y le quitó el récord de pista a Colapinto, que solamente llegó a sumar el punto del décimo puesto. En aquella carrera, su compañero, Alex Albon terminó decimosexto con el otro Williams, mientras que Pierre Gasly, que ya estaba con Alpine, finalizó decimosegundo a casi veinte segundos de Franco.