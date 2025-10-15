Colapinto tendrá su segunda visita a Austin en la F1.

A más de un año de su debut en la Fórmula 1, Franco Colapinto volverá a las pistas este fin de semana para la disputa del Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, último trazado en el que llegó a la zona de puntos. Durante su cuarta presentación con Williams, el pilarense logró terminar la carrera en el décimo lugar y estuvo a punto de quedarse con la vuelta rápida, que le fue arrebatada por Esteban Ocon sobre el final de la carrera.

Si bien el piloto argentino tuvo buenos resultados en su estadía en el equipo de Grove, la falta de posibilidades de mantener su asiento debido a la llegada de Carlos Sainz lo hizo migrar a Alpine, donde Flavio Briatore impulso su regreso a la máxima categoría. A pesar de que ahora Colapinto es uno de los rivales en el campeonato, desde Williams tienen un buen recuerdo de lo que fue su paso por las últimas nueve fechas de la temporada pasada y no dudan en mostrar el cariño que le tienen.

Tal es así que este martes, la escudería británica compartió en sus redes sociales un video del recibimiento que tuvo el pilarense en la pasada edición del GP de los Estados Unidos, donde se lo ve interactuar con muchos seguidores que habían ido a verlo. “Un frenesí fanático en Austin el año pasado”, escribieron desde Williams para acompañar el video, que había sido grabado por el mismísimo Franco.

Como era de esperarse, la publicación del video causó emoción entre los fanáticos argentinos, que comentaron con imágenes de la estadía de “Fran” en Williams y agradecieron al equipo inglés por haberle dado la oportunidad de mostrar su talento en la F1. En relación con esto, vale la pena mencionar que no es la primera vez que la escudería de Grove recuerda al argentino, puesto que también sucedió algo similar en la previa al GP de Italia.

En aquella oportunidad, James Vowles dio una serie de declaraciones sobre la actuación que habían tenido en el Autodromo Nazionale di Monza en la temporada pasada, remarcando lo que había sido el debut de Colapinto. En la misma línea, el director de Williams también mostró su apoyo a Franco en varias oportunidades, en especial por la falta de una renovación por el lado de Alpine de cara a la próxima temporada.

Franco sumó cinco puntos en su paso por Williams.

Horarios del GP de los Estados Unidos

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de los Estados Unidos, que se correrá bajo el formato sprint. A continuación, los horarios para Argentina de la decimonovena fecha de la Fórmula 1.