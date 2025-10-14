Colapinto fue excluido por el GP de Brasil.

Este fin de semana, la Fórmula 1 volverá con la disputa del Gran Premio de los Estados Unidos, iniciando la gira por el continente americano, que contendrá las citas en Austin, México, São Paulo y Las Vegas. De ahí que los organizadores hayan comenzado a promocionar los eventos con el fin de atraer espectadores y vender entradas, sobre todo en los casos de las fechas programadas para el próximo mes, como ocurre con el Gran Premio de Brasil.

La cita en Interlagos está programada para el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, por lo que se empieza a palpitar lo que será el regreso de la máxima categoría al Autódromo José Carlos Pace. Y es que este es un año especial para el público latinoamericano, puesto que la grilla cuenta con dos pilotos sudamericanos como Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto, algo que no sucede desde el 2001, cuando Gastón Mazzacane y Rubens Barrichello compartieron pista.

Por tal motivo, se esperaba que la organización del GP de Brasil dé protagonismo tanto a su piloto como al argentino, pero Colapinto fue prácticamente ignorado. Este lunes, las redes oficiales del Gran Premio brasileño se actualizaron con el anuncio de su pronto regreso a la F1 mediante una imagen promocional, en la que el protagonista, como era de esperarse, es Bortoleto.

Sin embargo, la imagen cuenta con otros cuatro pilotos que acompañan al local, pero ninguno de ellos es el pilarense. En su lugar, se puso a Lando Norris y Oscar Piastri, que son los principales candidatos al título; Max Verstappen, vigente campeón del mundo que todavía tiene chances de obtener su quinta corona en la máxima categoría; y Lewis Hamilton, reconocido como un ídolo dentro de la afición brasileña por sus homenajes a Ayrton Senna.

Si bien cada uno de estos pilotos tiene un justificativo que avala su presencia en la imagen promocional, eso no quita que haya caído mal en los usuarios la ausencia del argentino, especialmente por el enorme caudal de gente que llevó en la edición pasada. Cabe recordar que Franco no pudo terminar la carrera del año pasado al sufrir un accidente en la vuelta 30 luego de que su ingeniero de Williams se haya negado a cambiarle los neumáticos en plena lluvia.

La promoción del GP de Brasil para noviembre.

El desafío extra del GP de Brasil

Aunque todavía quedan tres semanas hasta la visita al Autódromo José Carlos Pace, el GP de Brasil tendrá un condimento especial en esta temporada, puesto que albergará una de las carreras sprint del calendario. De hecho, será la penúltima del año, lo que representará un desafío extra para Franco Colapinto, que tendrá una sola sesión de entrenamientos para poner a punto al A525.