Colapinto espera por la renovación para 2026.

A falta de seis fechas para el cierre de la temporada, Alpine es uno de los equipos que todavía no tiene definida su dupla para la siguiente temporada, al igual que Red Bull y Racing Bulls. Si bien Pierre Gasly tiene el asiento asegurado, la escudería francesa no tiene decidido si le dará continuidad a Franco Colapinto o le dará la oportunidad a Paul Aron de tener su debut en la Fórmula 1 en la próxima edición del campeonato del mundo.

De ahí que uno de los temas de discusión en los medios especializados sea qué sucederá con el piloto argentino, que hizo méritos para quedarse con el segundo asiento del equipo de Enstone con sus últimas actuaciones. Y es que Colapinto venció a Gasly en cuatro de las últimas cinco carreras, motivo por el que desde Autosport consideran que Alpine debería apostar por mantener la formación actual para la siguiente temporada.

En la previa al Gran Premio de los Estados Unidos, el reconocido medio británico publicó un artículo en el que cinco críticos profesionales presionaron al equipo galo para que mantenga a Franco en 2026. “Denle a Colapinto un año más. Es mejor de lo que hemos visto esta temporada”, comenzó Stuart Codling, que también agregó que con un mejor coche, el pilarense debería ser capaz de mostrar los buenos resultados que tuvo en Williams en la temporada pasada.

Por otro lado, Ed Hardy no se refirió al talento de “Fran”, sino a la importancia que tiene para Gasly no ir cambiando de compañero constantemente, especialmente si se considera que tuvo tres coequiperos en menos de dos años. “En medio de todo el caos, necesita estabilidad, y una forma de lograrla es no cambiar de compañero por Gasly. Hay problemas más profundos que Colapinto”, sentenció.

“Tengan paciencia, déjenlo desarrollarse, vean cómo se adapta a la nueva normativa”, sumó Hardy, que pidió por la renovación del argentino al menos por un año más antes de evaluar su salida. Además, mencionó la importancia que tiene para un joven de 22 años saber que cuenta con el apoyo de su equipo: “Un piloto puede rendir mucho mejor si se le da la confianza y la libertad para rendir, y ahora mismo, Colapinto no la está consiguiendo”.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

La prueba de Colapinto en Austin

Este viernes, Franco Colapinto volverá a subirse al A525 para la FP1 del Gran Premio de los Estados Unidos, que tendrá una única sesión de prácticas libres debido al formato sprint. Por lo tanto, el argentino necesitará encontrar junto a Alpine la mejor configuración posible para sacarle el jugo al monoplaza en la sprint shootout y lograr una buena posición en la parrilla de la sprint del sábado, en la que puntúan los ocho mejores y se realizará antes de la clasificación que dará la grilla para la carrera del domingo.