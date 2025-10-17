El plan de Mercedes detrás de la renovación de Russell y Kimi Antonelli

Mercedes seguirá con su dupla actual en 2026.

Durante esta temporada, uno de los temas de conversación fue la vinculación que se dio entre Mercedes y Max Verstappen, cuyo complicado año con Red Bull podía llegar a activar su cláusula de rescisión del contrato. Sin embargo, el piloto neerlandés llegó a la mitad del calendario entre los tres mejores de la Fórmula 1, lo que impidió que se active la cláusula y dejó a Toto Wolff con las ganas de hacerse con el vigente campeón del mundo.

En este contexto, la continuidad del proyecto de Andrea Kimi Antonelli había sido confirmada hace unas semanas, pero no sucedía lo mismo con George Russell, quien quería un contrato a largo plazo para asegurarse su asiento en la F1. Después de varios meses de idas y venidas, este miércoles finalmente se confirmó que la escudería alemana renovó oficialmente a sus dos pilotos de cara a la siguiente temporada.

Si bien el anuncio oficial solamente habla de un contrato de cara al 2026, el caso del piloto británico indicaría la posibilidad de una renovación automática para 2027 sujeto a los resultados que obtenga en la próxima edición del campeonato. Ahora bien, para ambos pilotos la renovación es un paso importante en los planes de Mercedes, que aspira a inspirar confianza en la dupla para la llegada a la nueva era de la Fórmula 1.

Por el lado de Russell, es evidente que la seguridad que le brinda tener asegurado un año más en el equipo, con la posible renovación para el siguiente, podría llevar a mejores resultados, a lo que se suma su rol de líder dentro de la estructura del equipo. En cuanto a Antonelli, el voto de confianza no hace otra cosa que consolidar su lugar como piloto de la máxima categoría en un año debut que tuvo resultados variables, desde una sequía de puntos hasta el podio en el GP de Canadá.

En 2026, la F1 ingresará en una nueva era con los cambios de la reglamentación técnica, de manera que todos los equipos estarán en cero en relación con el desarrollo de los monoplazas. De ahí la importancia de que la dupla llegue con un buen estado psicológico, lo que llevó a la renovación cuando todavía quedan seis fechas para el cierre de la actual temporada, que este fin de semana verá acción en el GP de los Estados Unidos.

Solamente quedan cuatro asientos para la F1 2026.

La temporada de Mercedes en la F1

Tras 18 fechas disputadas, Mercedes se encuentra en el segundo lugar de la tabla de constructores con 325 puntos, 27 por delante de Ferrari y 35 con respecto a Red Bull. En cuanto a sus resultados, fueron variables, especialmente durante el período de prueba que usó el equipo con la suspensión trasera entre Ímola y España. De hecho, el rendimiento mejoró una vez que se volvió atrás con la actualización, a lo que le siguieron las victoria de Russell en los GP de Canadá y Singapur.