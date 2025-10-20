Así quedó la lucha por el campeonato de la F1 tras la victoria de Max Verstappen en Estados Unidos

Verstappen sumó su quinta victoria de la temporada.

Tras haber quedado segundo en el Gran Premio de Singapur 2025, Max Verstappen volvió a brillar este fin de semana en el Circuito de las Américas, donde este sábado se hizo con la victoria en la carrera sprint que tuvo el accidente entre los McLaren como condimento especial. El doble abandono del equipo papaya le permitió al vigente monarca de la Fórmula 1 recortar terreno con los punteros y, horas más tarde, se quedó con la pole en la clasificación con un tiempo de 1:32.510.

Gracias a esto, el piloto neerlandés salió primero este domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos, en cuya largada Charles Leclerc superó a Lando Norris para colocarse segundo detrás del RB21. La ventaja de neumáticos le sirvió al monegasco para mantenerse como escolta de Verstappen en el inicio de la carrera, en el que hubo una breve interrupción por el abandono de Carlos Sainz tras chocar a Andrea Kimi Antonelli en la séptima vuelta.

De hecho, Leclerc mantuvo a raya a Norris hasta la vuelta 21, cuando el británico finalmente pudo pasarlo y, acto seguido, Ferrari llamó a su piloto a boxes para devolverlo a la pista con la goma media. Mientras tanto, el tetracampeón del mundo se mantuvo adelante con una ventaja que para ese momento ya rondaba los diez segundos, además de que Oscar Piastri, el líder del campeonato, marchaba quinto detrás de Lewis Hamilton.

Tal fue la diferencia que se constituyó el neerlandés que ingresó a boxes en la vuelta 34 para calzarse los neumáticos blandos y volvió a la carrera sin perder el liderato, mientras que Leclerc volvió a tomar el segundo lugar debido a una pobre detención de McLaren con Norris, con una duración de 3.8 segundos. Hacia el final de la carrera, Max lideró sin mayores inconvenientes más allá del desgaste de las gomas y la atención se mantuvo en el duelo por el segundo puesto entre Norris y Leclerc, que finalmente cedió en la vuelta 51.

De esta manera, y con un tiempo de 1:34:00.161, Verstappen se quedó con su quinta victoria de la temporada, acompañado en el podio por Norris (+7.959s) y Leclerc (+15.373s), a la vez que Piastri (+29.678s) no pudo pasar del quinto lugar. Con este resultado, “SuperMax” se puso a 26 puntos del británico y a 40 del australiano cuando quedan cinco fechas en el calendario de la máxima categoría.

Los diez pilotos que llegaron a la zona de puntos en Austin.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025 tras el GP de Estados Unidos

Oscar Piastri: 346 puntos. Lando Norris: 332. Max Verstappen: 306. George Russell: 252. Charles Leclerc: 192. Lewis Hamilton: 142. Andrea Kimi Antonelli: 89. Alex Albon: 73. Nico Hülkenberg: 41. Isack Hadjar: 39. Carlos Sainz: 38. Fernando Alonso: 37. Lance Stroll: 32. Liam Lawson: 30. Esteban Ocon: 28. Yuki Tsunoda: 28. Pierre Gasly: 20. Oliver Bearman: 20. Gabriel Bortoleto: 18. Franco Colapinto: 0.

Verstappen está tercero a 40 puntos de Piastri.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Tras el cierre del GP de los Estados Unidos, la Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con la disputa de la vigésima fecha con el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí, el último en ganar ha sido Carlos Sainz, quien venció a Lando Norris y Charles Leclerc en la temporada pasada. La carrera comenzará el domingo 26 de octubre a las 17 horas de Argentina.