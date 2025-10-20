Verstappen sumó su quinta victoria de la temporada.

Max Verstappen volvió a la victoria este fin de semana al llevarse los dos triunfos en el GP de los Estados Unidos, donde dominó tanto en la sprint como en la carrera principal y reavivó sus chances de luchar por el campeonato. No obstante, a pesar de esto, Red Bull no tuvo una jornada completamente positiva, ya que los comisarios de la FIA le impusieron una sanción por no respetar el protocolo de seguridad de la Fórmula 1.

Y es que la escudería austriaca violó dos artículos del Código Deportivo Internacional de la FIA debido a que uno de los integrantes del equipo no acató la orden de los oficiales al momento de iniciarse la vuelta previa. De acuerdo con los testimonios, el sujeto reingresó a la zona de la parrilla mientras los asistentes se preparaban para cerrar las puertas, lo que indica que ya no está permitido el ingreso al circuito por cuestiones de seguridad.

Según se dio a conocer en los principales medios relacionados con la F1, el objetivo del mecánico era quitar la cinta de referencia que McLaren le había puesto al muro para que Lando Norris se posicione correctamente en su cajón. Sin embargo, no vino por ello, sino por haber hecho caso omiso a las órdenes de salir del circuito, lo que le costó a Red Bull una multa económica de 50 mil euros, que podrá disminuirse a 25 mil si no se repite un incidente similar.

Al respecto, el representante de Red Bull se justificó al afirmar que el mecánico no fue consciente de que los oficiales querían impedirle el paso, pero eso no impidió que haya una sanción. Desde la FIA, consideraron que el equipo de Milton Keynes, en dicho caso, falló al no instruir correctamente a su personal sobre la reglamentación de la F1, puesto que “entrar a la pista o interferir con las medidas de seguridad una vez que la parrilla ha sido despejada está absolutamente prohibido”.

El ascenso de Red Bull en la F1

Red Bull había llegado al parate de la Fórmula 1 con un resultado desolador debido al noveno lugar de Max Verstappen en el GP de Hungría, tras lo cual las chances de volver a luchar por el título parecía imposible. Sin embargo, la victoria del neerlandés en el GP de Italia luego del segundo lugar en Zandvoort reavivó la llama, puesto que el tetracampeón ha superado a la dupla de McLaren en todas las fechas desde entonces.

Así está el campeonato de constructores de la F1.

De hecho, la única carrera que no ganó fue el GP de Singapur, que quedó en manos de George Russell. Como consecuencia de esto y de los puntos sumados por Yuki Tsunoda en Bakú y Austin, Red Bull recuperó terreno en la tabla de constructores, donde sigue cuarto con 331 puntos, pero está a tres de Ferrari y a diez de Mercedes en la lucha por el subcampeonato, mientras que McLaren ya logró retener el título en la visita a Marina Bay.