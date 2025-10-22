La feroz crítica de Russell a la actualidad de la F1: "Procesión"

Russell está cuarto en la tabla con 252 puntos.

Uno de los problemas más significativos que tuvo la Fórmula 1 en esta temporada fue la monotonía de sus carreras, especialmente en aquellos circuitos que ofrecen poco espacio para los adelantamientos. Sin ser esta una característica del Circuito de las Américas, lo cierto es que este fin de semana se ha visto una carrera bastante monótona en el GP de los Estados Unidos, donde lo más destacado estuvo en la largada.

Al igual que en la sprint, Max Verstappen mantuvo la posición tras largar de la pole, mientras que Charles Leclerc adelantó a Lando Norris para ponerse segundo, algo que complicó en cierta manera a George Russell. El británico quedó atascado atrás del duelo entre el Ferrari y el McLaren y fue superado por Lewis Hamilton y Oscar Piastri, lo que lo hizo perder dos posiciones en la primera curva.

Desde ese momento, el piloto de Mercedes no pudo recuperar terreno en la carrera y cerró la decimonovena fecha en el sexto lugar, lo que produjo que se lamente por la falta de oportunidades de rebase que prima actualmente en la máxima categoría. “Salí bien, pero Max cubrió a Lando. Esperaba que Lando se fuera por fuera para defenderse de Charles, pero no lo hizo. Me quedé atascado detrás de él y Lewis y Oscar me adelantaron, así que fue realmente frustrante. Ahora mismo, la Fórmula 1 es una carrera hacia la curva 1”, lanzó el inglés en diálogo con F1TV.

De ahí que Russell haya mencionado la importancia que tiene la clasificación en la actual temporada, al igual que la largada, puesto que ahí se determina en gran medida el resultado final en cada fin de semana de carrera. “La clasificación es crucial, la primera curva es crucial y ni siquiera recuerdo la última carrera a dos paradas en la Fórmula 1. Es simplemente una procesión, por desgracia”, sentenció.

La lucha por el subcampeonato de Constructores

Mientras el campeonato de la Fórmula 1 se mantiene abierto con tres frentes entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen, los equipos se encuentran en la lucha por ver quién será el segundo mejor detrás de McLaren. Cada posición al finalizar la temporada influye en los ingresos de dinero de cada a la siguiente temporada y puede haber diferencias de millones de dólares entre cada una, motivo por el que el subcampeonato es igual de importante para los tres candidatos.

Mercedes sumó 16 puntos en Austin.

Tras el GP de los Estados Unidos, Mercedes perdió terreno, pero mantiene el segundo lugar con 341 puntos, aunque es seguido de cerca por Ferrari con 334. En el cuarto lugar se encuentra Red Bull con 331 unidades en medio de una racha positiva de tres victorias de Max Verstappen en las últimas cuatro fechas. De ahí la importancia que podría tener el Gran Premio de México de este fin de semana en los dos campeonatos.