Lawson estuvo a punto de atropellar a un asistente de la FIA.

La cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez estuvo cerca de convertirse en una tragedia este domingo cuando se disputaba el GP de México, en el marco de la vigesimoprimera fecha de la Fórmula 1. Al largarse la carrera, Liam Lawson se encontraba en el decimoquinto lugar y se vio involucrado en los incidentes de la caótica primera curva, lo que lo obligó a pasar por boxes para cambiar los neumáticos blandos por los duros.

A causa de esto, el piloto neozelandés volvió a pista en el último lugar para continuar con la carrera, pero vivió un momento de tensión cuando se le cruzaron dos asistentes que se encontraban limpiando la pista. Los dos individuos atravesaron la zona de las S segundos antes de que Lawson pase con el Racing Bull, una situación que se encuentra bajo investigación de la FIA debido al trágico final que pudo haber tenido la intromisión del personal en ese momento.

“Oh, Dios mío, podría haberlos matado”, había espetado Lawson por la radio apenas después del suceso, pero claro que tuvo otras declaraciones luego de su abandono en la vuelta siguiente. “Sinceramente, no podía creer lo que estaba viendo. Entré en boxes, salí con un nuevo juego de neumáticos duros y, al llegar a la curva 1, había dos tipos corriendo por la pista. Casi atropello a uno de ellos”, agregó el neozelandés en diálogo con la prensa en la zona mixta luego de unos minutos.

Además, el oceánico señaló a la FIA por haber permitido que los asistentes se encuentren en pista, aunque reconoció que pudo haber un error en algún lado de la cadena de mando: “Fue muy peligroso. Es evidente que hubo un malentendido en algún punto, pero nunca había vivido algo así y nunca lo había visto antes, así que es bastante inaceptable”. Por su parte, la FIA indicó que el procedimiento se cumplió de acuerdo a los lineamientos de control de carrera, aunque la investigación seguirá su curso.

“Tan pronto como se hizo evidente que Lawson había entrado en boxes, se revocaron las instrucciones de enviar a los comisarios y se mostró una bandera amarilla doble en esa zona. Seguimos investigando lo que ocurrió después de ese momento”, informaron desde la organización. Además, la FIA mostró su respeto por los asistentes del GP de México, añadiendo que “su profesionalismo y dedicación son invaluables para cada evento que organizamos”.

Lawson se fue sin puntos del GP de México.

La bronca de los mexicanos con Lawson

Durante la temporada pasada, Liam Lawson lanzó varios dardos hacia Sergio “Checo” Pérez con la intención de quedarse con el segundo asiento de Red Bull, donde solamente dudó dos fechas este año. De ahí que el público mexicano no haya olvidado cuando dijo “yo lo haría mejor” y se haya dedicado a abuchear constantemente al neozelandés, especialmente el sábado, incluso con burlas por haber sido eliminado en la Q2 y haber perdido su asiento con Yuki Tsunoda.