Norris lidera el campeonato por un punto.

Luego de haber tenido un buen inicio de temporada, Lando Norris comenzó a ser constantemente superado por su compañero de equipo, que se había construido una sólida ventaja en el campeonato y parecía encaminarse a su primer título en la Fórmula 1. Sin embargo, Oscar Piastri comenzó a ceder en las últimas fechas, a tal punto de que no solamente se le había acercado Max Verstappen, sino que el inglés logró superarlo en el GP de México.

Con su victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto británico recuperó la punta de la tabla por un punto de diferencia cuando solamente quedan cuatro fechas para el cierre de la temporada. En este sentido, una de las tendencias que se repitieron en las últimas presentaciones fue que Norris superó constantemente a Piastri en los tiempos de clasificación, un aspecto sobre el que se explayó el dueño del coche #4.

En declaraciones rescatadas por Motorsport en la previa al Gran Premio de Brasil, el piloto de McLaren reconoció que eliminó el dato del tiempo delta en el display de su volante, de manera tal de no distraerse pensando en cómo le va en cada vuelta. “¿Quién sabe si no usarlo me ha ayudado o perjudicado? El punto crucial, desde mi punto de vista, es que no tenerlo me permite empujar siempre, independientemente de cómo haya ido la primera parte de la vuelta, porque no tienes referencias de tiempo”, afirmó Norris.

De esta manera, Lando se permite buscar el máximo rendimiento posible ante la ausencia de información de cómo va en cada sector, mientras que Piastri todavía mantiene el delta en su volante. “He decidido quitarlo. Si todavía lo tuviera, a veces le prestaría demasiada atención, y eso no es positivo. A veces también está bien, porque cuando todo sale bien, como en México, es una agradable sorpresa ver el tiempo al final de la vuelta”, añadió.

Esto no quiere decir que el ahora líder del campeonato se mantenga a ciegas en pista, puesto que dispone de otros datos que lo ayudan a ubicarse en cuanto a su rendimiento. En primer lugar, el tiempo de vuelta sigue apareciendo en su pantalla una vez que cruza la línea de meta, además de que posee información sobre la temperatura de los neumáticos, la marcha y el balance de frenos.

Norris alcanzó su décimo triunfo en la F1 en México.

Campeonato abierto en la F1

A falta de cuatro fechas para el cierre de la temporada, hay tres pilotos en pugna por el campeonato de la Fórmula 1. Lando Norris se mantiene en la cima con 357 puntos, seguido por Oscar Piastri con 356 y, algo más lejos, Max Verstappen con 321. Entre el primero y el tercero hay solamente 36 puntos y la próxima cita otorgará un máximo de 33 unidades en el Gran Premio de Brasil, escenario en el que el neerlandés dio el golpe definitivo en la temporada pasada.