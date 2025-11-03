GP de Brasil de Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto y a qué hora es la carrera

Franco Colapinto se prepara para una nueva cita con la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos. El piloto argentino buscará revancha después de un fin de semana difícil en México, donde terminó en la decimosexta posición. La carrera principal se disputará el domingo por la tarde en el icónico Autódromo José Carlos Pace de San Pablo. Será un fin de semana especial para el pilarense, con la posibilidad de sumar sus primeros puntos de la temporada con Alpine.

¿Cuándo es el Gran Premio de Brasil 2025?

El Gran Premio de Brasil se realizará entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre en Interlagos. La actividad comenzará el viernes 7 con la práctica libre a las 11:30 horas argentinas, seguida por la clasificación sprint a las 15:30. El sábado 8 tendrá lugar la carrera sprint a las 11:00 de la mañana y la clasificación para la carrera principal a las 15:00. La carrera definitoria del domingo 9 de noviembre arrancará a las 14:00 horas de Argentina. Los fanáticos podrán seguir todas las instancias a través de Fox Sports y Disney Plus.

Este será un fin de semana con formato sprint, el quinto de la temporada 2025 junto con Miami, China, Bélgica y Estados Unidos. Los pilotos contarán con una sola hora de entrenamientos libres antes de lanzarse a la clasificación sprint del viernes. La carrera corta del sábado repartirá puntos a los ocho primeros clasificados. El domingo se definirá el resultado principal con una competencia de 71 vueltas que recorrerán un total de 305,9 kilómetros en el trazado brasileño.

Colapinto llega a Brasil con ganas de revancha después de su experiencia del año pasado en este mismo circuito. El argentino abandonó en 2024 bajo una intensa lluvia que complicó la carrera y marcó un punto de inflexión en su temporada. "Quiero ir y disfrutar mucho este fin de semana. Tengo muchas ganas de tener un mejor resultado y compensar lo del año pasado", declaró el piloto de Alpine. La pista de Interlagos tiene 4,309 kilómetros de extensión y es considerada uno de los escenarios más icónicos de la categoría.

El piloto de Alpine protagonizó uno de los pósters oficiales del Gran Premio junto al brasileño Gabriel Bortoleto y al británico Lewis Hamilton. La Fórmula 1 destacó la presencia del argentino en la previa del evento, reconociendo la importancia de su participación en el único Gran Premio sudamericano de la temporada. Se espera que cientos de fanáticos celestes y blancos viajen a San Pablo para alentar a Colapinto en las tribunas de Interlagos. El apoyo del público argentino será clave para el joven de 22 años.

La carrera en Brasil cobra relevancia especial por los rumores sobre el futuro de Franco en la Máxima. Diversos medios internacionales anticipan que Alpine podría confirmar la continuidad del argentino para la temporada 2026 durante el fin de semana en Interlagos. El pilarense compite actualmente junto al francés Pierre Gasly y mostró un rendimiento destacado en México, quedando apenas a 296 milésimas de su compañero de equipo. La definición de su situación contractual podría darse en los próximos días.

Después de Brasil, el calendario continuará con tres fechas más hasta el cierre de la temporada. Las Vegas recibirá a los pilotos el 23 de noviembre, seguido por Catar el 30 del mismo mes. El campeonato finalizará con el Gran Premio de Abu Dhabi el 7 de diciembre, donde se conocerá al campeón mundial. Lando Norris llega como líder del torneo con 357 puntos, apenas uno por encima de su compañero Oscar Piastri. Max Verstappen se mantiene en la pelea con 321 unidades a 36 puntos de la punta.

Horario y cronograma del GP de Brasil 2025

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre 1: 11:30 a 12:30 horas

Clasificación Sprint: 15:30 a 16:15 horas

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00 a 12:00 horas

Clasificación: 15:00 a 16:00 horas

Domingo 9 de noviembre