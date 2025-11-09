El crudo mensaje por radio del equipo Alpine a Colapinto tras el toque de Hamilton: "No"

El toque de Hamilton a Colapinto en Brasil.

Franco Colapinto largó 16° en el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 con el Alpine y, pocas vueltas más tarde, se encontró con un toque inesperado por parte de Lewis Hamilton con la Ferrari. El inglés, heptacampeón del mundo, le aplicó un leve golpe desde atrás al neumático trasero izquierdo del monoplaza del piloto argentino de 22 años.

Sin embargo, su ingeniero Stuart Balow lo tranquilizó con un mensaje contundente por la radio, desde los boxes: "No veo nada raro con ese pequeño contacto de Lewis contigo en la parte trasera del coche. Todo parece normal por nuestra parte...". El corredor pilarense les había advertido unos segundos antes: "Tal vez Lewis tuvo algún contacto conmigo". Lo concreto es que a Hamilton lo sancionaron con cinco segundos en la carrera por su toque a Colapinto.

"Colapa" recién ingresó a los pits por primera vez en la vuelta 30, a diferencia de otras competencias en las que entraba al comienzo de la prueba. Allí colocó los neumáticos rojos, es decir los blandos para piso seco, en una táctica a dos detenciones para el total de la competición. El ritmo y la velocidad fueron positivos para el joven bonaerense.

La grilla de partida del Gran Premio de Brasil de la F1

Lando Norris (McLaren). Kimi Antonelli (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari). Oscar Piastri (McLaren). Isack Hadjar (Racing Bulls). George Russell (Mercedes). Liam Lawson (Racing Bulls). Oliver Bearman (Haas). Pierre Gasly (Alpine). Nico Hulkenberg (Sauber). Fernando Alonso (Aston Martin). Alexander Albon (Williams). Lewis Hamilton (Ferrari). Lance Stroll (Aston Martin). Carlos Sainz Jr. (Williams). Franco Colapinto (Alpine). Yuki Tsunoda (Red Bull). Gabriel Bortoleto (Sauber). Max Verstappen (Red Bull, desde los boxes). Esteban Ocon (Haas, desde los boxes).

Colapinto, con la tranquilidad de estar confirmado en Alpine como titular para 2026.

Las carreras que le quedan a Colapinto en 2025