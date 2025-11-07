Las primeras declaraciones de Colapinto tras el anuncio de Alpine para la Fórmula 1 en 2026: "Sonreír y celebrar"

Las primeras declaraciones de Colapinto tras el anuncio de Alpine para el 2026

Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026 después de que la propia escudería lo anuncie este viernes 7 de noviembre a través de sus redes sociales. El joven piloto argentino de la Fórmula 1 que correrá este fin de semana en Brasil y buscará sus primeros puntos en la temporada brindó algunas declaraciones para las cuentas oficiales del equipo y rápidamente trascendieron. Por supuesto, los dichos de la figura del team francés no pasaron para nada inadvertidos.

A través de un video en el que mostraron distintas imágenes de Colapinto a lo largo del 2025, el propio protagonista se refirió tanto al presente que atraviesa como a lo que se viene para su carrera. A su vez, dejó un mensaje para los fanáticos argentinos que lo acompañan y opinó sobre el apoyo que recibe en cada circuito desde que corre en la máxima categoría. Como no podía ser de otra manera, los posteos se llenaron de likes y comentarios en favor del nacido en Pilar.

Se siente muy bien para mí representar a mí país en este deporte donde hay sólo 20 pilotos es algo que soñé toda mí vida.

Estaba muy emocionado por volver este año a la Fórmula 1 pero estoy más para estar de nuevo en 2026 con el mismo equipo, con la misma gente.

Estamos trabajando mejor y creo que cuando ganas constantemente no aprendes mucho. Pero cuando luchas, cuando tenés algunos resultados complicados es cuando realmente aprendés mucho más.

Cuando era un niño pequeño decidí venir a Europa y esta decisión es algo de lo que no me arrepiento. Es complicado a veces pero pienso en el esfuerzo y el sacrificio que hicimos me hizo más fuerte para no abandonar y ser persistente. Creo que eso me hizo la persona que soy hoy pero también el atleta.

Argentina es un gran país, han sido de gran apoyo desde que empecé a correr en Europa y la pasión que tienen es algo de otro planeta. Nunca vi algo igual. Estoy muy orgulloso de ser argentino y muy agradecido por el apoyo en este deporte. Me refiero a que hay conocimiento y experiencias que me hacen sentir más fuerte para ser la persona que soy hoy.

Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a manejar en este equipo en 2026.

Tener tantos aficionados acompañándome en este camino, tanto yo como el equipo, es la razón por la que competimos. El año que viene, cuando se reinicie la Fórmula Uno, esperamos poder brindar a cada uno de nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar.

Horarios del GP de Brasil

Este fin de semana, el Gran Premio de Brasil se disputará bajo el formato sprint, lo que hará que solamente haya una sesión de entrenamientos y garantizará acción desde el primer día. A continuación, los horarios de Argentina para la vigesimoprimera fecha de la Fórmula 1.

FP1: viernes – 11:30 horas.

Sprint shootout: viernes – 15:30.

Carrera sprint: sábado – 11:00.

Clasificación: sábado – 15:00.

Carrera: domingo – 14:00.

