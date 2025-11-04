Colapinto tiene un ritmo más parejo con Gasly.

Cuando Franco Colapinto reemplazó a Jack Doohan en el GP de Ímola, una de las tareas que se le encargó fue mantener un ritmo similar al de Pierre Gasly, además de sumar puntos para que Alpine pueda avanzar en la tabla de constructores. Si bien esto último no sucedió, el pilarense sí mostró una notable progresión en las últimas fechas con el A525, un monoplaza que no tiene prestaciones que permitan soñar con grandes resultados en lo que queda de la actual temporada de la Fórmula 1.

Tan buenas fueron las presentaciones del piloto argentino desde el inicio de la segunda mitad del campeonato que se llegó a revelar que la renovación de su contrato está cada vez más cerca. Y es que Franco no solamente está cerca de los puntos en algunas oportunidades y demostró su hambre por los resultados, sino que también se dio a conocer que mostró un ritmo superior al de su compañero de equipo.

En un informe realizado recientemente por Delta Data, los datos de telemetría evidenciaron que Colapinto fue un 0,035% más rápido que Gasly desde su regreso a la máxima categoría. Con la salvedad de que el pilarense no corrió el GP de Gran Bretaña por una falla en el coche, ambos compartieron pista en 13 carreras, aunque solamente en 11 llegaron a terminarla los dos Alpine.

Sin considerar factores como las estrategias, el tráfico o las incidencias de carrera, el análisis se centró en la velocidad bruta que cada uno pudo alcanzar en condiciones óptimas. Teniendo eso en cuenta, el argentino se impuso en nueve oportunidades, en circuitos complejos como los de Italia, Singapur, Austria y México, entre otros, mientras que el piloto galo solamente lo superó en España y Bélgica.

De hecho, Colapinto acumula una racha de seis fechas con mejor velocidad que Gasly, que también lleva siete fechas sin sumar desde aquel décimo lugar en el GP de Bélgica. Si se tiene la cita en Spa-Francorchamps como punto de partida, Franco lo superó en cuatro ocasiones en el resultado final desde entonces, lo que también favorece a las chances de una renovación.

Briatore estaría dispuesto a mantener la dupla en 2026.

¿Cuándo se daría la renovación de Colapinto?

La semana pasada, Motorsport dio a conocer que Alpine mantuvo una reunión con los patrocinadores de Franco Colapinto para discutir la renovación de su contrato para 2026 durante el GP de México. Según el medio especializado, se llegó a un acuerdo y ahora se espera al anuncio oficial, que debería hacerse en estos días, antes de la disputa del Gran Premio de Brasil, que comenzará este fin de semana por la vigesimoprimera fecha de la temporada.