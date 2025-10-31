Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

A pesar de no haber logrado el cometido de sumar puntos en su regreso a la Fórmula 1, Franco Colapinto ha tenido una notable progresión desde que inició la segunda parte del campeonato. Tanto es así que el pilarense mantuvo un ritmo similar o superior al de Pierre Gasly en sus últimas presentaciones, lo que habría sido suficiente para que Alpine se decida a darle la renovación de su contrato de cara a la siguiente temporada.

Tras el GP de México, Motorsport informó que la escudería francesa tuvo una reunión con los patrocinadores del piloto argentino en el Autódromo Hermanos Rodríguez para cerrar un acuerdo para 2026 y ahora se espera por el anuncio oficial. En este contexto, el medio neerlandés RacingNews365 lanzó una fuerte crítica a Alpine al señalar que Colapinto no es el piloto ideal para que acompañe a Gasly en el próximo año.

“Franco Colapinto no es la persona adecuada para Alpine; la solución es obvia” se titula una nota firmada por Samuel Coop, quien señaló que el equipo de Enstone tiene mejores opciones para el segundo asiento. “Aunque el piloto argentino ha experimentado una mejora en su rendimiento, la escudería aún no ha descartado la posibilidad de buscar alternativas más sólidas, tanto dentro como fuera de su actual grupo de pilotos”, afirmó.

Desde su perspectiva, Flavio Briatore se inclina de momento por el pilarense, pero no le cierra las puertas a Paul Aron, que ya manifestó que espera tener su debut en la F1 en la siguiente temporada. “La estrategia de Alpine ha llamado la atención por su aparente falta de interés en explorar opciones fuera de su actual plantel, especialmente considerando los problemas persistentes que ha enfrentado Colapinto”, continuó el periodista.

Sin embargo, la peor parte de su análisis se dio con el ataque directo a Franco, aludiendo a equivocaciones que no lo harían apto para subirse al sucesor del A525. “La reputación del piloto argentino como propenso a los errores está respaldada por pruebas contundentes, lo que ha generado dudas sobre su idoneidad para el puesto”, agregó Coop.

El argentino disputará el GP de Brasil el próximo mes.

¿Cuándo se anunciaría la renovación de Colapinto?

Si bien la noticia ya está en todos los medios, lo cierto es que todavía no se hizo oficial la renovación de Franco Colapinto con Alpine para disputar la F1 2026. De acuerdo con la información brindada por Motorsport, la idea sería que el anuncio oficial se realice antes del Gran Premio de Brasil, lo que convertiría al autódromo de Interlagos en una verdadera fiesta para los argentinos que acompañarán al pilarense en la vigesimoprimera fecha.