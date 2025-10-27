Fórmula 1: el palito de Franco Colapinto para Pierre Gasly tras el Gran Premio de México

Colapinto terminó detrás de Gasly en México.

Luego de haber cometido un error en su última vuelta en la Q1, lo cual le impidió mejorar su tiempo, Franco Colapinto quedó relegado al último lugar de la grilla de partida del GP de México de la Fórmula 1. Así, el pilarense compartió la décima fila de la parrilla con Lance Stroll, quien lo empujó fuera de la pista en la largada, lo que hizo que el A525 se vaya al pasto y sufra un trompo en la largada, aunque afortunadamente sin sufrir daños.

Debido a que el piloto argentino salió con neumáticos duros, la idea era que pueda ir ganando posiciones con el avance de las vueltas al estirar el stint, aunque la estrategia de Alpine no fue muy productiva. Tal es así que Franco terminó peleando en el fondo del pelotón con Pierre Gasly después de cambiar el compuesto duro por las gomas blandas, con las que comenzó a recuperar terreno desde el último puesto.

Hacia las vueltas finales, el pilarense se había puesto a menos de un segundo de su compañero y estaba dispuesto a superarlo, en especial porque desde la escudería francesa no le habían indicado mantener las posiciones como ocurrió en Austin la semana pasada. No obstante, el abandono de Carlos Sainz produjo un Virtual Safety Car que le impidió realizar el adelantamiento, algo sobre lo que Colapinto habló una vez finalizada la carrera.

Ante la consulta de una periodista en la zona mixta sobre si hubiese logrado superar a Gasly si no fuese por el VSC, el argentino se mostró convencido de sus capacidades y respondió: “Sí, sí, seguro, 100%. Llegué a tres décimas”. En este sentido, cabe mencionar que Alpine protegió al francés este domingo durante el primer stint, cuando lo llamaron a boxes justo antes de que sea superado por Franco metros antes del ingreso al pit lane.

El análisis de Gasly sobre la carrera en México

Franco Colapinto no fue el único que habló sobre lo difícil que fue el Gran Premio de México para Alpine, puesto que Pierre Gasly también se manifestó al respecto en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Tras una buena salida, retrocedimos a la posición inicial y comenzamos a gestionar el neumático medio. Decidimos parar bastante pronto para usar el blando y sufrimos mucha degradación, lo que significó un segundo stint muy largo y complicado”, comenzó el francés en declaraciones a ESPN.

Alpine se quedó sin puntos por séptima fecha consecutiva.

Además, el piloto galo adelantó que analizarán todo lo sucedido para saber dónde estuvieron los puntos flojos y mejorar de cara al Gran Premio de Brasil, que se disputará del 7 al 9 de noviembre. “Revisaremos todo pero, fundamentalmente, nos faltó rendimiento acá en Ciudad de México. Ojalá podamos mejorar para São Paulo, aunque la tendencia reciente ha sido difícil. Sigo motivado”, agregó Gasly.