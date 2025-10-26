La difícil tarea de Colapinto en el GP de México 2025.

Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 después de largar último en el Autódromo Hermanos Rodríguez del Distrito Federal. A bordo de su Alpine, el piloto argentino de 22 años sufrió un trompo en el arranque de la carrera que le impidió mantenerse cerca del pelotón, pero ganó cuatro posiciones gracias a los abandonos de Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr.. Lando Norris de McLaren fue el ganador de la jornada y quedó como líder de la clasificación general a falta de cuatro fechas; Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio, mientras que Oliver Bearman (Haas) fue la gran sorpresa y terminó cuarto por delante de Oscar Piastri.

Norris dominó desde el principio del GP de México y en ningún momento vio amenazado su liderazgo. El británico logró escapar de la accidentada largada, que tuvo como principales protagonistas a Lewis Hamilton (Ferrari) y Verstappen: el neerlandés, que se mantiene con la ilusión del pentacampeonato, se salió de la pista y debió devolver posiciones, mientras que el siete veces campeón del mundo fue sancionado por una situación similar.

Video: así fue el trompo de Franco Colapinto en la largada del GP de México

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025 tras el GP de México

Lando Norris: 357 puntos. Oscar Piastri: 356. Max Verstappen: 321. George Russell: 258. Charles Leclerc: 210. Lewis Hamilton: 146. Andrea Kimi Antonelli: 97. Alex Albon: 73. Nico Hülkenberg: 41. Isack Hadjar: 39. Carlos Sainz: 38. Fernando Alonso: 37. Oliver Bearman: 32. Lance Stroll: 32. Liam Lawson: 30. Esteban Ocon: 30. Yuki Tsunoda: 28. Pierre Gasly: 20.. Gabriel Bortoleto: 19. Franco Colapinto: 0.

La grilla de partida del GP de México 2025 de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari). George Russell (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). Andrea Antonelli (Mercedes). Oscar Piastri (McLaren). Isack Hadjar (Racing Bulls). Oliver Bearman (Haas). Yuki Tsunoda (Red Bull). Esteban Ocon (Haas). Carlos Sainz (Williams) *. Nico Hülkenberg (Sauber). Fernando Alonso (Aston Martin). Liam Lawson (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Sauber). Alexander Albon (Williams). Pierre Gasly (Alpine). Lance Stroll (Aston Martin). Franco Colapinto (Alpine).

*Sancionado con la pérdida de cinco posiciones.

Tabla de posiciones de la Copa de Constructores tras el GP de México

McLaren: 713 puntos. Ferrari: 356. Mercedes: 355. Red Bull: 346. Williams: 111. Racing Bulls: 72. Aston Martin: 69. Haas: 62. Sauber: 60. Alpine: 20.

La difícil tarea de Colapinto en el GP de México 2025.

Las carreras que le restan a Colapinto con Alpine en 2025