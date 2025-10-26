Video: el trompo de Franco Colapinto en el arranque del Gran Premio de México en la Fórmula 1

Franco Colapinto quedó sin pista y sufrió un leve incidente en el arranque del GP de México.

Franco Colapinto sufrió un pequeño incidente en la largada del Gran Premio de México de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine, que comenzó último tras una floja qualy este sábado, intentó ganar posiciones en una salida muy desordenada (que contó con una gran pelea en los primeros puestos entre Max Verstappen y Lewis Hamilton), pero una maniobra de Lance Stroll justo por delante de él lo dejó sin pista y provocó que toque el pasto, razón por la que perdió el control del auto y dio un giro. A pesar de este contratiempo, el pilarense logró mantenerse en carrera y a falta de 30 vueltas se mantiene 16°. por delante de su compañero Pierre Gasly y aún sin haber parado en los pits.

La grilla de partida del GP de México 2025 de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari). George Russell (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). Andrea Antonelli (Mercedes). Oscar Piastri (McLaren). Isack Hadjar (Racing Bulls). Oliver Bearman (Haas). Yuki Tsunoda (Red Bull). Esteban Ocon (Haas). Carlos Sainz (Williams) *. Nico Hülkenberg (Sauber). Fernando Alonso (Aston Martin). Liam Lawson (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Sauber). Alexander Albon (Williams). Pierre Gasly (Alpine). Lance Stroll (Aston Martin). Franco Colapinto (Alpine).

*Sancionado con la pérdida de cinco posiciones.

Las carreras que le restan a Colapinto con Alpine en 2025

Gran Premio de Brasil - Domingo 9 de noviembre a las 14 horas de Argentina.

GP de Las Vegas (Estados Unidos) - 23 de noviembre a la 1.

GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

Noticia en desarrollo...