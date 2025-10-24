Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

Franco Colapinto tuvo un sólido debut en la Fórmula 1 en la temporada pasada con Williams, cuando reemplazó a Logan Sargeant para las últimas nueve fechas del calendario a sabiendas de que no iba a tener lugar para este 2025. De hecho, el pilarense cosechó cinco puntos y, a pesar del accidente cierre del campeonato, llamó la atención de algunos equipos, especialmente en Alpine, donde Flavio Briatore inició negociaciones para ficharlo.

Si bien tuvo que esperar seis fechas por la presencia de Jack Doohan, el piloto argentino volvió a la máxima categoría en mayo para el GP de Ímola, en donde cosechó un decimosexto lugar. Desde entonces han pasado 13 fechas y Franco sigue en el fondo de la tabla sin haber podido sumar puntos, un tema que lo tiene preocupado, tal como declaró en la previa al Gran Premio de México que se disputará este fin de semana.

Durante un evento realizado con Mercado Libre, su principal patrocinador, el pilarense señaló que la temporada está siendo más complicada de lo que tenía en mente. “Es un 2025 que iba a ser difícil, pero está siendo más difícil de lo que pensábamos en realidad. Es un año de transición”, afirmó “Fran”, quien a pesar de los problemas que atraviesa el equipo se tomó un momento para mostrar su buen sentido del humor.

“Con ganas de estar un poquito menos estresado, porque me están saliendo unas cuantas canas”, añadió el argentino a modo de chiste antes de referirse a su adaptación a la escudería francesa. “Estoy trabajando mucho en el auto que viene y me siento cómodo con el equipo y los ingenieros. Creo que estamos empujando para el mismo lado. Eso para mí es lo más importante hasta el momento y con ganas de ver qué pasa”, cerró Colapinto.

Dicha declaración hace referencia a las chances que tiene Franco de continuar en Alpine en la siguiente temporada como la pareja de Pierre Gasly, un tema que todavía no ha sido zanjado por el equipo galo. De hecho, este viernes, Colapinto se medirá con Paul Aron en la FP1, lo que podría ser clave para determinar quién de los dos se subirá al segundo coche de la escudería en 2026.

Las carreras que le quedan a Colapinto en la temporada

