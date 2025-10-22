Colapinto terminó decimoséptimo en Austin.

La visita al Circuito de las Américas resultó polémica para Franco Colapinto, quien este domingo fue en contra de la orden de su ingeniero de mantener posiciones y superó a Pierre Gasly en el cierre del GP de los Estados Unidos de la Fórmula 1. Para el pilarense, era la decisión lógica debido a la presencia de Gabriel Bortoleto detrás y a que el francés traía, que iba adelante, tenía un ritmo mucho más lento, pero en Alpine no gustó nada su rebelión.

Tal es así que la escudería francesa lanzó un comunicado en contra del accionar del piloto argentino después de la carrera con los comentarios de Steve Nielsen, el director de Alpine, señalando que las decisiones del equipo son “terminantes”. En dicho comunicado, también se informó que la situación iba a ser discutida de manera privada en el interior de la escudería, que este martes lanzó un nuevo comunicado al respecto.

A través de su sitio oficial, el equipo de Enstone emitió un comunicado en el que aparece un textual de Franco, quien agachó la cabeza y reconoció su error al ignorar la orden de su ingeniero. “La situación del equipo el domingo se ha discutido internamente y es evidente que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase. Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carreras”, dijo el pilarense.

Si bien esto podría considerarse como una sumisión a la escudería francesa, lo cierto es que la decisión de Colapinto tiene relación con asegurarse su futuro en la máxima categoría. Esto se debe a que todavía no fue renovado para 2026 y no le rinde estar peleado con Alpine ni mucho menos dar la imagen de piloto rebelde ante otras escuderías que puedan interesarse en contratarlo.

Por otro lado, desde Alpine la justificación de la orden se dio por los datos que ellos tenían en pantalla, los cuales no fueron especificados, pero que alcanzaron para señalar que tienen más información que el piloto para la toma de decisiones en carrera. Ese habría sido el resultado de la reunión interna, donde se determinó que el equipo tiene razones tanto de resultados como políticas a la hora de decidir, además de que muchas veces no habrá tiempo para explicaciones largas y se espera que las órdenes se cumpla sin inconvenientes.

El argentino tendrá que contentar a Alpine en las últimas fechas.

Franco palpita el GP de México

Este fin de semana, la Fórmula 1 visitará al Autódromo Hermanos Rodríguez para la disputa de la vigésima fecha en el Gran Premio de México. En el comunicado de Alpine, Franco Colapinto se refirió a lo que será su regreso al trazado mexicano: “El ambiente siempre es increíble. Será fantástico contar con tanto apoyo durante el fin de semana y, aunque la gran altitud del circuito supone un reto adicional, estoy emocionado de volver a la pista frente a un público tan increíble”.