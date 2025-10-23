El anuncio de Franco Colapinto sobre el 2026 que sorprendió en la F1: "El año que viene"

Franco Colapinto se refirió a sus 2026 con Alpine en la Fórmula 1.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el 2026, siempre es un tema en la actualidad del automovilismo mundial. El piloto argentino de 22 años está a la espera del anuncio oficial de Alpine, acerca de quién ocupará la segunda butaca por detrás de Pierre Gasly. En este contexto, el ex Williams se pronunció acerca de lo que puede llegar a ocurrir en la próxima temporada.

Con mucho optimismo y tal vez sin darse cuenta, "Colapa" aseguró que está trabajando "en el auto del año que viene". Por lo tanto, todo indica que seguirá allí, al margen de los rumores iniciales que indicaban que tal vez el tester estonio Paul Aron podía sacarle el lugar. Ya sin Jack Doohan en el equipo en la campaña siguiente, y con Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez en el flamante Cadillac, el camino está allanado para la continuidad de Franco.

Colapinto: "Estoy trabajando en el auto del año que viene"

En México, a la espera del próximo Gran Premio, el joven corredor pilarense lanzó a pura sinceridad: “Estamos trabajando cada vez mejor. Este es un año de transición, sabíamos que 2025 iba a ser difícil...". Allí fue cuando llamó la atención, ya que prácticamente confirmó que continuará como titular en el asiento del monoposto rosa: "Está siendo más difícil de lo que pensábamos, es la realidad, pero estoy trabajando mucho en el auto del año que viene".

“Me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Estamos trabajando muy bien y empujando para el mismo lado. Eso para mí es lo más importante hasta el momento“, reconoció el bonaerense. Y completó: “Estoy con ganas de de ver qué pasa y de estar un poquito menos estresado. Me están saliendo unas cuantas canas… Voy a terminar como vos”.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?

La F1 volverá el próximo fin de semana con la disputa de la vigésima fecha con el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera comenzará el domingo 26 de octubre a las 17 horas de Argentina.

