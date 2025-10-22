Colapinto terminó decimoséptimo en Austin.

La cita en el Circuito de las Américas no fue positiva para Alpine, que se quedó en cero una vez más en el GP de los Estados Unidos sin poder sumar en la sprint ni en la carrera principal. Para colmo, la maniobra de Franco Colapinto en las vueltas finales trajo polémica, puesto que el pilarense había recibido la orden de no rebasar a Pierre Gasly, pero desobedeció a su ingeniero y superó al francés debido a que venía con un mejor ritmo y debía defenderse de Gabriel Bortoleto.

Dicho accionar no cayó bien en la escudería francesa, que emitió un comunicado en contra del piloto argentino al indicar que las decisiones que se toman desde la dirección del equipo son terminantes, lo que sumó más polémica a la situación. En este contexto, las aguas se dividieron entre los críticos y los que apoyan a Colapinto, como es el caso de David Coulthard, quien fue subcampeón de la Fórmula 1 en 2001 con McLaren.

En un análisis realizado para F1TV, el expiloto británico señaló que el pilarense tiene mucho en juego y necesita demostrar que puede igualar e incluso superar a Gasly, además de que elogió la manera en que ejecutó la maniobra. “Eso es correr. Tenés que correr, tenés que mostrarte. Y al final fue un adelantamiento limpio”, remarcó Coulthard, algo que estuvo en sintonía con los dichos de su compatriota Jolyon Palmer, también presente en la transmisión.

“Es importante que usen órdenes de equipo para asegurar el 17º y 18º hoy, ¿no? Gasly tiene neumáticos cinco vueltas más usados. Colapinto está harto de estar atrás. Quiere mostrarse a sí mismo. Todavía necesita un asiento para el próximo año”, afirmó Palmer. Con respecto al rebase, el expiloto de Renault agregó: “Fue un adelantamiento muy fácil por el interior desde ahí. Gasly intentó resistirse, pero creo que Colapinto es mucho más rápido”.

Las repercusiones del adelantamiento de Franco

Tras el comunicado de Alpine por lo sucedido en esas vueltas finales del GP de los Estados Unidos, se reveló que no habrá informes sobre las reuniones que se dieron en el interior del equipo de Enstone, lo que puede ser condicionador para Franco Colapinto. El haber desobedecido la orden no sentó bien en la directiva de la escudería francesa y es altamente probable que el argentino ahora se vea obligado a cumplir cada capricho de su ingeniero.

Alpine no está contento con Colapinto tras Austin.

Y es que, al no tener asegurado su asiento, Colapinto deberá bajar la cabeza e intentar contentar a sus jefes, de manera tal de ganarse la renovación para la siguiente temporada. En este sentido, los próximos resultados serán claves para el futuro del joven de 22 años, que necesitará volver a tener una actuación consagratoria que lo deje al menos cerca de los puntos, como sucedió con el decimoprimer lugar en Zandvoort.