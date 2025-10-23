Gasly quedó último en el GP de los Estados Unidos.

El domingo pasado, Franco Colapinto tomó la polémica decisión de ignorar la orden del equipo en la penúltima vuelta del GP de los Estados Unidos de la Fórmula 1 cuando rebasó a Pierre Gasly a pesar de que le habían pedido que mantenga las posiciones. Si bien el pilarense se justificó con su mejor ritmo y la amenaza de ser superado por el Sauber de Gabriel Bortoleto, Alpine lanzó un severo comunicado en contra de su accionar.

Incluso después de la carrera, el piloto argentino defendió su decisión, mientras que Gasly aseveró que no le gustó lo que hizo Franco, aunque estaba más concentrado en la decepción que tiene con los resultados del equipo. Ahora bien, todo el asunto se discutió en el interior de la estructura de Alpine, pero el francés se encargó de contar cómo quedó su relación con Colapinto tras aquel suceso en el Circuito de las Américas.

En la previa al Gran Premio de México, se dio a conocer una entrevista que realizó el piloto galo con la periodista Guillermina Cardoso, en la que habló de su vínculo con el pilarense. “Tenemos una muy buena relación con Franco. Creo que él sabe aprender rápido y trabajar bien con el equipo. Creo que ambos queremos un auto rápido y estamos tratando de ayudar al equipo tanto como podamos, porque ves en este momento no es muy divertido para nadie”, señaló Gasly.

Además, se refirió a la frustración que tiene debido a la falta de velocidad del coche, cuyo desarrollo se detuvo en la primera parte de la temporada para comenzar a trabajar en su sucesor para 2026: “Muy temprano este año detuvimos el desarrollo del auto. Todos los chicos trabajaron en el desarrollo del año que viene muy temprano. Sabemos que hay muchos cambios, vamos a ir a Mercedes, nuevas unidades de potencia”.

Cabe mencionar que, a pesar de lo sucedido en Austin, Gasly se mostró de manera amistosa con el argentino en las redes sociales de Alpine, donde se compartieron momentos previos a lo que será la vigésima fecha en Ciudad de México. Además, las cosas quedaron claras con la reunión del lunes y Franco se comprometió a no volver a desobedecer al equipo, con la mente puesta en obtener la renovación para la siguiente temporada.

Alpine intentará volver a los puntos este fin de semana.

Briatore, la mente detrás del incidente de Austin

De acuerdo con la información revelada por los principales medios relacionados con la Fórmula 1, Flavio Briatore habría sido el que se encargó de enviar la orden de que Franco Colapinto no rebase a su compañero. Ahora bien, según esta versión, se trataba más de una prueba que de una orden concreta y el empresario italiano habría sonreído cuando vio la rebeldía del argentino.