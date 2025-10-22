Gasly viene de terminar último en Austin.

La Fórmula 1 está cada vez más cerca de ingresar a su recta final, por lo que muchos equipos tienen que apresurarse para cumplir con el requisito de ceder prácticas libres a los jóvenes que aspiran a llegar a la máxima categoría. Anteriormente, cada equipo debía ceder dos sesiones, pero eso cambió este año, en el que se aumentó el número a cuatro, de manera tal que hizo más complejo el calendario de los equipos.

En este sentido, el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de México, es uno de los más elegidos para ceder la FP1 a los jóvenes, motivo por el que Alpine optó por prescindir de Pierre Gasly en el inicio de la fecha. Ya hace varios meses se había confirmado que Paul Aron ocupará el A525 del francés este viernes, tras lo cual el equipo galo habría completado la exigencia de la FIA en cuanto a las prácticas.

Para ser considerado novato, un piloto no tuvo que haber disputado dos Grandes Premios de la F1, por lo que la FP1 de Jack Doohan en el GP de Australia contó como práctica de novato, ya que su debut había sido en la última fecha del 2024. Para el GP de Japón, Alpine le cedió el asiento a Ryo Hirakawa, mientras que el tercer intercambio se dio en el GP de Italia, cuando Aron reemplazó a Franco Colapinto.

En esta oportunidad, le toca al francés ceder el coche para que el estonio pueda lucirse, lo que le permitirá a Alpine ver un duelo directo entre los dos principales candidatos a ocupar el segundo asiento en la siguiente temporada. Al respecto, cabe mencionar que Aron tuvo el peor tiempo en la FP1 de Monza, aunque la diferencia con Gasly se mantuvo en el medio segundo, la diferencia máxima que le había pedido el equipo al argentino.

Al respecto de su participación en México, el estonio dijo: “Disfruté mucho la experiencia en Monza y la encontré increíblemente útil para mi desarrollo personal como piloto y para comprender mejor el coche. Estoy listo para seguir construyendo sobre eso este fin de semana”. Una vez finalizada la FP1, Gasly volverá a su coche para afrontar las últimas dos sesiones de entrenamientos y la clasificación del sábado, que será crucial para tener chances de llegar a los puntos el domingo.

Aron ya tuvo dos prácticas con Sauber y una con Alpine.

Los novatos que estarán en la FP1 del GP de México

Tal como se afirmó en un principio, el Gran Premio de México ha sido elegido por varios equipos para cumplir con el requisito de las prácticas de los novatos, con un total de nueve escuderías que cambiarán sus pilotos para la FP1. A continuación, los jóvenes que estarán en la primera sesión de prácticas libres: