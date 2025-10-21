El polémico apodo que le pusieron a Franco Colapinto tras su "rebelión" en Alpine

Colapinto terminó decimoséptimo en Austin.

Durante las vueltas finales del GP de los Estados Unidos de la Fórmula 1, Franco Colapinto se encontraba ubicado en el 18° lugar entre Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto, quien avanzaba desde la última posición a gran velocidad para superar a la dupla de Alpine. El problema era que el francés venía con menos ritmo que el pilarense, que recibió la orden de mantener las posiciones a falta de una vuelta para la bandera a cuadros.

Sin embargo, el piloto argentino hizo caso omiso a la orden de su ingeniero y superó al francés, que luego también fue rebasado por el brasileño de Sauber y quedó en el decimonoveno puesto. Como consecuencia de esto, Alpine lanzó un comunicado en contra del accionar de Franco señalando que las órdenes son terminantes y deben ser acatadas, lo que generó toda una polémica que no tardó en trasladarse a los medios de comunicación.

Si bien hubo algunos que se mostraron a favor del pilarense, los medios locales de Francia aprovecharon para apuntar contra Colapinto. Uno de ellos fue Autohebdo, que en su análisis del fin de semana de Alpine en Austin remarcó la rebeldía del expiloto de Williams: “¡Franco Colapinto desobedece! Mal estudiante en el Gran Premio de Estados Unidos, el argentino ignoró las instrucciones inequívocas de su equipo y adelantó a su compañero Pierre Gasly terminando en el puesto 17”.

De esta manera, el medio galo apodó como “mal estudiante” al argentino al haber desobedecido la orden del equipo, pero reconoció que traía un mejor ritmo que Gasly. Además, señalaron que Franco se veía decepcionado por la orden que le dieron desde el centro de control de Alpine y advirtieron que es posible que reciba algún castigo por parte de Steve Nielsen, el ingeniero que tomó el lugar que había dejado la partida de Oliver Oakes.

Las críticas a Alpine en la Fórmula 1

Debido a la orden que le lanzaron a Colapinto para mantener las posiciones, Alpine ha sido objeto de reiteradas críticas, en especial porque es evidente que el argentino iba a encontrar muy difícil defenderse de Bortoleto con el ritmo lento de Gasly. De hecho, Percy Wolff, uno de los columnistas de Autohebdo, apuntó contra el equipo galo en sus redes sociales, donde defendió el accionar del pilarense.

Colapinto lleva tres triunfos sobre Gasly tras la reanudación de la F1.

“Absolutamente alucinante la gestión del piloto de Alpine, que obliga a congelar posiciones mientras Gasly se queda a la deriva en P17. Colapinto se juega su carrera al final de la temporada. Obviamente, tiene que superar a Gasly, ¡enhorabuena! Muy buena jugada”, escribió el periodista a través de su cuenta de X.