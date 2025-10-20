Cómo quedó Franco Colapinto dentro de Alpine tras pasar a Gasly: se define su futuro en 2026

El sobrepaso de Colapinto a Gasly en Austin dio que hablar...

Franco Colapinto quedó en el centro de la escena en Alpine porque, al margen del 17° puesto final, superó a su compañero Pierre Gasly sobre el final del Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1. El piloto argentino de 22 años desobedeció la orden de la escudería liderada por Flavio Briatore y rebasó al francés, lo que le costó los cuestionamientos públicos del staff una vez culminada la prueba en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

La cuestión es que, más allá de que el pilarense tiene razón ya que venía mucho más rápido que el galo en la pista, este tipo de situaciones no suelen gustar en la interna de los equipos de la máxima categoría del automovilismo mundial. La maniobra de "Fran" le sirvió más a él que a la escudería, por lo que la escuadra con base en Enstone salió a cruzarlo y aseguró que se sintió "decepcionada" por la decisión del ex Williams en plena carrera.

En cuanto al futuro inmediato de Colapinto en la F1, a la espera del anuncio oficial de Alpine de su segundo piloto para el 2026, seguramente la situación no pasará de un llamado de atención por parte de la escudería. Franco no será sancionado ni mucho menos, aunque puertas adentro recibirá una fuerte advertencia por parte del staff. De hecho, el flamante director general Steve Nielsen confirmó que "las instrucciones desde los muros de boxes son definitivas...".

Más allá de que puede haber cierta sobreactuación de exigencia y autoridad por parte del conjunto rosa, la realidad es que cuando un corredor desobedece las directivas del equipo dentro de la pista hace quedar mal a todos. Da una sensación de anarquía que históricamente irritó en la Fórmula 1. Y ello causa mucha molestia.

Para el afuera, el argentino sí dejó una buena sensación: puede pasar a ser visto como "el joven talentoso que se le rebeló a su equipo porque era más rápido que el piloto principal". Como conclusión, esto no compromete el horizonte de Colapinto en Alpine, pero sí puede haber marcado una bisagra en la relación entre ambas partes puertas adentro.

El testimonio de todas las partes tras la superación de Colapinto a Gasly

Colapinto

“Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho (Gabriel) Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... Estábamos peleando por el puesto 17 y 18... No tiene sentido discutir por estas cosas”.

Colapinto quedó en el ojo de la tormenta tras el GP de Estados Unidos.

Gasly

“En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos.... Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo. Son cosas que necesitamos tratar dentro de la oficina y no tiene sentido liberar la frustración aquí. No estoy contento con esta carrera y, en general, simplemente estoy decepcionado con nuestro rendimiento esta tarde. Tendremos que hacerlo mejor”.

Nielsen, Director General, en nombre de Alpine

"Dimos la instrucción a los pilotos de mantener posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible en ambos autos y además teníamos la variable del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que eso no haya sucedido, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente".

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con la disputa de la vigésima fecha con el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera comenzará el domingo 26 de octubre a las 17 horas de Argentina.