El descargo de Franco Colapinto tras rebelarse contra Alpine en el GP de los Estados Unidos: “No tiene sentido”

Colapinto terminó decimoséptimo en Austin.

Luego de haber quedado en el decimocuarto lugar en la sprint del sábado, Franco Colapinto pudo pasar a la Q2 en la clasificación gracias al error de Alex Albon, quien perdió su tiempo en la Q1 por superar los límites de pista. De esta manera, el pilarense quedó en el decimoquinto lugar de la grilla de partida para el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1, donde le fue imposible mantener la posición con el déficit de potencia que tiene el Alpine.

De hecho, el piloto argentino llegó a estar en el fondo del pelotón tras su detención en la vuelta 33, cuando cambió las gomas medias por los neumáticos blandos, pero comenzó a recuperar terreno con el paso de las vueltas. Tal es así que Colapinto llegó a ponerse decimoctavo entre Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto y con un mejor ritmo que el francés, por lo que era el momento ideal para el rebase, pero desde Alpine se lo intentaron impedir.

“Bueno amigo, necesitamos que mantengan posiciones”, le había dicho su ingeniero, que recibió una inesperada respuesta del pilarense: “Espera, ¿qué? ¿Mantener posiciones? Él es muy lento”. Acto seguido, Franco se rebeló contra la orden del equipo galo y superó a su compañero cuando apenas quedaban dos vueltas para el final de la carrera, algo sobre lo que dio sus explicaciones en la zona mixta una vez cruzada la línea de meta.

En diálogo con ESPN, Colapinto se justificó al manifestar que necesitaba cubrirse de Bortoleto, quien finalmente logró superar a Gasly. “Era lo mejor para la situación en que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto, y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos”, explicó el argentino, que también señaló que tampoco se justifica demasiado la decisión del equipo.

“Estábamos peleando por el P17, no tiene sentido discutir”, agregó. Además, señaló que hubo otras ocasiones en las que fue quien tuvo que ceder, por lo que considera que tuvo un accionar acorde a lo que pedía la carrera: “Creo que era lo correcto, me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, él iba un segundo y pico más lento”.

Gasly terminó decimonoveno en el GP de los EE.UU.

¿Qué puede generar la reacción de Colapinto?

El hecho de que Franco Colapinto haya desobedecido la orden de Alpine sin dudas es una muestra de actitud, pero podría llegar a repercutir en su futuro en la Fórmula 1. Por una parte, el accionar del piloto podría llevar a que pierda terreno en la consideración del equipo para la dupla del próximo año, aunque, por otro lado, y considerando el pensamiento de Flavio Briatore, es posible que este hambre por superar a su propio compañero sea bien vista de cara al 2026.