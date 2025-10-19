Franco Colapinto se pudrió de Gasly, se rebeló y desobedeció una orden de Alpine

Después de un largo tiempo, Franco Colapinto se pudrió de las órdenes de Alpine y desobedeció el pedido que le hacían desde boxes. Sobre el final de la carrera, el piloto argentino se cansó y después de que le hayan pedido mantener las posiciones para respetar a Pierre Gasly, el argentino desobedeció el pedido y lo pasó por el costado al francés.

La situación se dio en la súltimas vueltas de la carrera. Él estaba en el puesto 18, mientras que Gasly estaba en el puesto 17, pero estaba con muy poco ritmo de carrera y cayendo. Allí de manera innecesaria le pidieron al argentino que le cuide la espalda al francés y que no lo pase, pero Franco Colapinto se cansó y, aunque sea en las últimas posiciones, se pudrió del pedido de boxes y lo pasó por afuera mostrando la superioridad y rebelándose ante el pedido del equipo.





Noticia en desarrollo...