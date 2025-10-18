Colapinto apuntó otra vez contra Alpine tras la Sprint del GP de Estados Unidos de F1: "Falta"

Franco Colapinto apuntó otra vez contra Alpine tras la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, tras el incidente que hubo al inicio.

Franco Colapinto pudo terminar la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 y se ubicó en la 14° posición, pero no quedó conforme. Tras la accidentada carrera, el argentino volvió a apuntar contra Alpine por los problemas que evidenció el monoplaza este sábado.

Al comienzo de la Sprint, un toque entre Niko Hulkenberg, Oscar Piastri y Lando Norris produjo el abandono inmediato de los dos pilotos de McLaren en la primera curva, situación que también perjudicó a Colapinto en el mismo sector, que fue embestido desde atrás y obligó a modificar su plan de carrera. Sin embargo, en su análisis fue más allá con lo acontecido al inicio y, con razón, se refirió a lo que debe mejorar el equipo francés.

"Me tocaron de atrás y me pincharon la goma. No sé bien qué pasó, había mucho lío y alguno me habrá tocado", comenzó diciendo en boxes, en una escueta conferencia de prensa, sobre el choque múltiple luego de haber comenzado 17° en la parrilla de largada.

Luego, Franco dejó en claro que su rendimiento en la pista se debió al estado del auto. "Igualmente falta ritmo, no estamos rápidos, así que hay que tratar de entender para la qualy y estar un poco mejor porque nos está costando este finde", completó el excorredor de Williams.

Después de auqel incidente, el pilarense quedó 17° y fue perdiendo ritmo con Oliber Bearman, que le fue sacando una sensible ventaja vuelta tras vuelta. A falta de tres giros, Esteban Ocon realizó una mala maniobra, chocó a Lance Stroll y ambos debieron abandonar, lo que le permitió al argentino quedar 14°.

Las posiciones finales de la Sprint del GP de Estados Unidos

1. Max Verstappen (Red Bull)

(Red Bull) 2. George Russell (Mercedes)

(Mercedes) 3. Carlos Sainz (Williams)

(Williams) 4. Lewis Hamilton (Ferrari)

(Ferrari) 5. Charles Leclerc (Ferrrari)

(Ferrrari) 6. Alex Albon (Williams)

(Williams) 7. Yuki Tsunoda (Red Bull)

(Red Bull) 8. Kimi Antonelli (Mercedes)

(Mercedes) 9. Liam Lawson (Racing Bulls)

(Racing Bulls) 10. Pierre Gasly (Alpine)

(Alpine) 11. Nico Bortoleto (Kick Sauber)

(Kick Sauber) 12. Isack Hadjar (Racing Bulls)

(Racing Bulls) 13. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

(Kick Sauber) 14. Franco Colapinto (Alpine)

(Alpine) 15. Oliver Bearman (Haas)

(Haas) 16. Lance Stroll (Aston Martin) - Abandonó

(Aston Martin) - Abandonó 17. Esteban Ocon (Haas) - Abandonó

(Haas) - Abandonó 18. Oscar Piastri (McLaren) - Abandonó

(McLaren) - Abandonó 19. Fernando Alonso (Aston Martin) - Abandonó

(Aston Martin) - Abandonó 20. Lando Norris (McLaren) - Abandonó

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de los Estados Unidos, que se correrá bajo el formato sprint. A continuación, los horarios para Argentina de la decimonovena fecha de la Fórmula 1.

Carrera sprint: sábado – 14:00.

Clasificación: sábado – 18:00.

Carrera: domingo – 16:00.

El antecedente de Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

El GP de Estados Unidos le trae buenos recuerdos a Franco, ya que una de las dos veces en la que logró meterse entre los 10 primeros fue justamente en Austin. En la carrera del 2024, el piloto terminó décimo en la carrera principal del domingo al mando del FW46 con el Williams, luego de haber largado en el decimoquinto lugar. Sin dudas, fue una de las mejores actuaciones que tuvo Colapinto en la F1, aunque solamente pudo rescatar un punto en aquella oportunidad a pesar de haber estado presente en la carrera sprint del sábado.

En la sprint shootout, por su parte, había quedado en el décimo lugar, pero cayó al decimosegundo en la sprint, formato en el que solamente suman los ocho primeros en cruzar la línea de meta. Ahora bien, en la carrera, el asunto pudo ser levemente distinto, ya que Franco se hizo con la vuelta rápida en la etapa final de la carrera y estaba a punto de sumar el punto extra cuando Alpine decidió enviar a Esteban Ocon por las gomas blandas para arrebatarle el récord al argentino.

A pesar de no sumar el punto al estar fuera de los diez primeros, Ocon cumplió con la orden del equipo y le quitó el récord de pista a Colapinto, que solamente llegó a sumar el punto del décimo puesto. En aquella carrera, su compañero, Alex Albon terminó decimosexto con el otro Williams, mientras que Pierre Gasly, que ya estaba con Alpine, finalizó decimosegundo a casi veinte segundos de Franco.