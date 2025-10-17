Colapinto sumó su último punto con Williams en Austin.

Tras una semana de descanso, la Fórmula 1 volverá este viernes para dar inicio al Gran Premio de los Estados Unidos en el marco de la decimonovena fecha de la temporada, en la que Franco Colapinto espera sumar sus primeros puntos con Alpine. Al cabo de doce carreras desde su regreso a la máxima categoría como reemplazante de Jack Doohan, el pilarense no logró insertarse entre los diez mejores, algo que sí logró el año pasado con Williams en dos oportunidades.

Justamente una de ellas se dio en el Circuito de las Américas, donde el piloto argentino terminó décimo en la carrera principal del domingo al mando del FW46 luego de haber largado del decimoquinto lugar. Sin dudas, fue una de las mejores actuaciones que tuvo Colapinto en la F1, aunque solamente pudo rescatar un punto en aquella oportunidad a pesar de haber estado presente en la carrera sprint del sábado.

En la sprint shootout, el pilarense había quedado en el décimo lugar, pero cayó al decimosegundo en la sprint, formato en el que solamente suman los ocho primeros en cruzar la línea de meta. Ahora bien, en la carrera, el asunto pudo ser levemente distinto, ya que Franco se hizo con la vuelta rápida en la etapa final de la carrera y estaba a punto de sumar el punto extra cuando Alpine decidió enviar a Esteban Ocon por las gomas blandas para arrebatarle el récord al argentino.

A pesar de no sumar el punto al estar fuera de los diez primeros, Ocon cumplió con la orden del equipo y le quitó el récord de pista a Colapinto, que solamente llegó a sumar el punto del décimo puesto. En aquella carrera, su compañero, Alex Albon terminó decimosexto con el otro Williams, mientras que Pierre Gasly, que ya estaba con Alpine, finalizó decimosegundo a casi veinte segundos de Franco.

Cabe mencionar que Colapinto se quejó de la estrategia del equipo galo tras el GP de los Estados Unidos 2024: “La vuelta rápida casi al final me la sacó el francés, así que nada, la verdad una pena. ¿Para qué entra a boxes? Que cuiden el planeta, gastan gomas”. Por su parte, Ocon se disculpó tiempo después por aquel suceso, aunque remarcó que entendió la intención del equipo de perjudicar a Williams en plena lucha por los puestos de la Copa de Constructores.

Colapinto ya se encuentra en Austin.

Horarios del GP de los Estados Unidos

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de los Estados Unidos, que se correrá bajo el formato sprint. A continuación, los horarios para Argentina de la decimonovena fecha de la Fórmula 1.