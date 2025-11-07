Oficial: Alpine anunció el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

El futuro de Colapinto: reunión clave en Alpine para su futuro en la Fórmula 1.

Después de varios meses de duda, finalmente se cerró. Franco Colapinto y Alpine, después de la polémica en el Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1 y tras varias carreras, el piloto argentino quedó confirmado como nuevo piloto de la escudería francesa. La noticia se confirma en la previa del Gran Premio de Brasil, lugar que le dio a Franco Colapinto muchas alegrías.

Desde hace varias semanas se habla de que Franco Colapinto será partícipe en la temporada 2026 y, principalmente, por los acuerdos que están desarrollando sus sponsors. En este caso, ahora finalmente se cerró el acuerdo y el piloto pilarense seguirá una temporada más como parte del equipo Alpine aunque, en principio, no se conocieron detalles sobre el auto que le tocará manejar.

La continuidad del piloto nacional estuvo en duda en el GP de Estados Unidos cuando el argentino de 22 años desobedeció las órdenes del equipo liderado por Flavio Briatore desde los boxes y superó a su compañero Pierre Gasly. Luego de varios días, la situación ya se enfrió, el ex Williams dialogó en la interna con la cúpula deportiva de la escudería francesa, y finalmente todo se calmó.

En este punto, vale decir que Motorsport había adelantado luego del GP de México que la renovación del contrato del argentino iba a ser comunicada antes del inicio de actividades del Gran Premio de Brasil, que comenzará este viernes a las 11:30 horas de Argentina con la FP1. Por lo tanto, es de esperar que el anuncio oficial se lleve a cabo por la mañana a través de las redes del equipo de Enstone y también de los principales canales que tiene la F1.

Horarios del GP de Brasil

Este fin de semana, el Gran Premio de Brasil se disputará bajo el formato sprint, lo que hará que solamente haya una sesión de entrenamientos y garantizará acción desde el primer día. A continuación, los horarios de Argentina para la vigesimoprimera fecha de la Fórmula 1.

FP1: viernes – 11:30 horas.

Sprint shootout: viernes – 15:30.

Carrera sprint: sábado – 11:00.

Clasificación: sábado – 15:00.

Carrera: domingo – 14:00.

Briatore y Colapinto, la sociedad actual en Alpine.

La posición final de Colapinto en todas sus carreras con Alpine