Sainz ocupó el asiento de Colapinto en Williams.

El GP de los Estados Unidos trajo varias emociones a pesar de que Max Verstappen lideró con comodidad durante toda la carrera de este domingo para recortar la distancia con los McLaren en la lucha por el campeonato de la Fórmula 1. Los duelos entre Lando Norris y Charles Leclerc por el segundo lugar fue clave para el entretenimiento, pero también hubo otros sucesos aislados que le dieron un condimento especial a la decimonovena fecha.

Uno de ellos se dio en la etapa inicial de la carrera, cuando Carlos Sainz chocó a Andrea Kimi Antonelli en la curva 15 del Circuito de las Américas al impactar directamente en el neumático trasero izquierdo del Mercedes. A causa del accidente, el piloto español no pudo continuar la carrera, mientras que el italiano siguió en pista, aunque sus chances de llegar a la zona de puntos se desvanecieron con el choque.

Debido a la consecuencia que tuvo el incidente en el rendimiento del W16, los comisarios de la FIA investigaron el suceso después de la carrera y lanzaron un comunicado para informar la sanción que se impuso al madrileño. Puesto que Sainz no pudo ser castigado en pista por el abandono, se decidió que tendrá una penalización de cinco posiciones en la grilla de partida en el Gran Premio de México que se disputará este fin de semana.

Esta dura sanción hará que el piloto de Williams retroceda en la grilla de partida con respecto a su posición en la clasificación, algo que puede servirle a Franco Colapinto para ganar un lugar en la parrilla. Y es que mientras que el argentino se mantenga dentro del rango de cinco lugares detrás de Sainz, podrá subir un puesto de manera gratuita para la carrera que se desarrollará el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El informe de la FIA sobre el incidente de Sainz

Por la tarde del domingo, la FIA lanzó el comunicado que confirmó la sanción que recibió Carlos Sainz, en el que se detalla que el español argumentó que esperaba que Antonelli le deje el espacio para superarlo en la curva, pero que, en lugar de eso, dobló antes de tiempo. Según la visión del madrileño, el italiano tenía que prever la maniobra, algo con lo que no estuvieron de acuerdo los comisarios.

Sainz está decimoprimero con 38 puntos.

“En ningún momento antes del vértice el eje delantero del coche 55 estuvo junto o por delante del retrovisor del coche 12. Por lo tanto, de acuerdo con las directrices de estándares de conducción, el coche 55 no tenía derecho a que se le dejara espacio en el vértice. Los comisarios deportivos determinan que el piloto del coche 55 fue el principal responsable de la colisión y, en consecuencia, se le aplica una penalización”, afirmaron los comisarios. Además de la sanción en la grilla, Sainz recibió dos puntos en su Superlicencia de la F1, por lo que ya suma cuatro de los doce disponibles.