Franco Colapinto larga 15° en el GP de Estados Unidos de la F1

Franco Colapinto tiene un gran desafío en el Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto larga 15° el Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1 con el Alpine, después de otra clasificación muy complicada para la escudería francesa. De hecho, su compañero Pierre Gasly culminó 14°, en tanto que la pole position fue para el tetracampeón neerlandés Max Verstappen con el Red Bull. El piloto argentino de 22 años reconoció que el monoplaza rosa continúa lejos de mejorar, por lo que sumar puntos en el Circuito de las Américas en Austin (Texas) sería prácticamente un milagro.

El ex Williams expuso otra vez los problemas en cuanto al ritmo del vehículo rosa, dejó en claro que la evolución sigue lejos de aparecer y que no se siente cómodo en su butaca. De cualquier manera, dejó abierta la puerta de la esperanza para ir avanzando en la pista con el transcurrir de las vueltas y se aferró a las chances que suele dar el automovilismo hasta que termina cada carrera.

La grilla de largada del GP de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). George Russell (Mercedes). Lweis Hamilton (Ferrari). Oscar Piastri (McLaren). Andrea Antonelli (Mercedes). Oliver Bearman (Haas). Carlos Sainz Jr. (Williams). Fernando Alonso (Aston Martin). Nico Hulkenberg (Sauber). Liam Lawson (Racing Bulls). Yuki Tsunoda (Red Bull). Pierre Gasly (Alpine). Franco Colapinto (Alpine). Gabriel Bortoleto (Sauber). Esteban Ocon (Haas). Lance Stroll (Aston Martin). Alexander Albon (Williams).

*No larga Isack Hadjar (Racing Bulls).

El balance negativo de Colapinto en la clasificación en Austin: "No me siento cómodo"

Durante la entrevista con ESPN, el piloto pilarense consideró: “Hicimos cambios durante el fin de semana porque no me encuentro bien con el auto y no tengo la confianza que venía teniendo en las últimas carreras. Hicimos cambios ayer tras el entrenamiento y no funcionó. Tratamos de seguir en la misma dirección para no cambiar todo el auto y fue para peor". A pura sinceridad, profundizó: "Son cosas para aprender en equipo, porque como como yo no entiendo el set up y cómo hacer que vaya más rápido el auto, me está costando. No es que no tuve ritmo, no estuve cómodo con el auto, me está costando ganar la confianza que había conseguido en las últimas carreras. Para Pierre es un auto más sencillo de llevarlo como está, para mí es difícil de manejar”.

Colapinto partirá dos lugares más adelante que en el 2024, año en el que terminó décimo con un punto con el Williams. Sin embargo, aclaró: “Sí, largué 17 y sumé, pero tenía ritmo y este fin de semana no lo tengo. Hay que trabajar, obvio que hay que estar enfocado en mejorar el auto y tener confianza que es lo que más me falta". Al mismo tiempo, opinó que "es un auto duro, inestable en la entrada" y completó: "Por eso se ablandó de mi lado el auto y el de Pierre va más rígido. Pero cuando se ablanda, se pierde carga aerodinámica. Por ahora no me está funcionando lo que quiero en esta pista. En las curvas rápidas me va bien, pero en lo lento pierdo. Me siento incómodo en todas las curvas, no me da confianza el auto”

¿Cuándo es el GP de Estados Unidos? Hora, TV en vivo y streaming en Argentina

La final se largará el domingo 19 de octubre del 2025 a las 16 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Fox Sports y Disney+. El streaming online irá por Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO.

